

صدرعدة بيانات عن حزب الله وجاء فيها:



عند الساعة 08:15 الإثنين 30-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود وآلياّت جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في بلدة العديسة الحدودية بصليةٍ صاروخيّة.



عند الساعة 08:20 الإثنين 30-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود وآلياّت جيش العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في بلدة العديسة الحدودية للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخيّة.



عند الساعة 06:30 الإثنين 30-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخيّة.



عند الساعة 06:40 الإثنين 30-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصليةٍ صاروخيّة.

