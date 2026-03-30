خاص - تصعيد ميداني خطير جنوبًا ومؤشرات على تحول استراتيجي: ما هي احتمالات تدويل المواجهة؟
30 March 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
في ضوء المعطيات المستجدة، ولا سيما الحديث عن توغّل إسرائيلي انطلاقًا من الشريط الممتد من جبل اللبونة حتى كفرشوبا وشبعا، وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، يمكن قراءة هذا التطور، بحسب العميد بهاء حلال، كتحول استراتيجي يتجاوز فكرة “المنطقة العازلة” المحدودة إلى محاولة فرض عمق عملياتي أوسع داخل الأراضي اللبنانية.
هذا التمدد، إن صحّ، يعكس، كما يقول حلال لموقع tayyar.org، سعيًا إسرائيليًا لإعادة تشكيل قواعد الاشتباك عبر نقل المعركة إلى الداخل، بما يسمح بتوسيع نطاق السيطرة النارية وتقليص قدرة الخصم على المبادرة.
أما ما يتعلق باستهداف قوات “اليونيفيل” وسقوط قتيل في صفوفها، فهو تطور بالغ الخطورة على المستويين السياسي والقانوني، إذ يضع إسرائيل أمام تداعيات دولية محتملة، نظرًا لطبيعة مهمة هذه القوات التابعة للأمم المتحدة. كما أن هذا الحدث قد يساهم، وفق العميد حلال، في تدويل المواجهة بشكل أكبر، ويدفع نحو ضغوط دولية متزايدة لاحتواء التصعيد أو إعادة النظر في قواعد انتشار القوات الدولية.
وأخيرًا، فإن نقل قطع المدفعية إلى داخل الأراضي الجنوبية اللبنانية يحمل، بحسب حلال، دلالة تكتيكية واضحة تتمثل في تثبيت موطئ قدم متقدم وتعزيز القدرة على الإسناد الناري المباشر. لكنه لا يعني بالضرورة أن التوغّل أصبح سهلًا، بل يعكس ثقة نسبية بالسيطرة الميدانية، مع بقاء المخاطر اللوجستية واحتمالات الاستنزاف والكمائن قائمة. مع الإشارة إلى أن العدو يربض أصلًا في النقاط الخمس (المحتلة منذ أيلول الماضي، وهي مناطق لبنانية أصلًا)، حيث تنتشر مدفعيته الميدانية، إلا إذا كان لا يعتبر هذه النقاط لبنانية.
ويحمل هذا التصعيد مخاطر توسّع النزاع بشكل غير محسوب، خاصة إذا ترافقت هذه العمليات مع احتكاك مباشر أو غير مباشر مع أطراف دولية، كما في حالة “اليونيفيل” وما حصل اليوم من استهداف إسرائيلي لهذه القوة.
Just in
09 :11
غارة إسرائيليّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت
09 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية
08 :58
ترامب: إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة شحن نفطية إضافية عبر مضيق هرمز في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط
08 :53
وكالة "فارس" الإيرانية: إطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
08 :47
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟ (الجمهورية) تتمة
08 :46
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
Just in
-
09 :11
غارة إسرائيليّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت
-
09 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية
-
08 :58
ترامب: إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة شحن نفطية إضافية عبر مضيق هرمز في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط
-
08 :53
وكالة "فارس" الإيرانية: إطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
-
08 :47
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟ (الجمهورية) تتمة
-
08 :46
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
