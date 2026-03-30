وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، داعيًا إلى الإخلاء الفوري لعدد من الأحياء، في ظل استمرار العمليات العسكرية.



وأشار أدرعي، في منشور عبر منصة "اكس"، إلى أن الإنذار يشمل مناطق:



-حارة حريك



-الغبيري



-الليلكي



-الحدث



-برج البراجنة



-تحويطة الغدير



-الشياح





ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي "يواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية"، لافتًا إلى أنه "لا ينوي المساس بالسكان"، داعيًا إياهم إلى المغادرة الفورية حفاظًا على سلامتهم.