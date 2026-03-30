أفاد مسؤول في وحدة "مَاغين"، في الجيش الاسرائيلي، المسؤولة عن تأمين الوزراء، أنه "في بداية الحرب، قام وزير وصل لزيارة على حدود الشمال بالتجول في أماكن مكشوفة، وذلك بفترة قصيرة قبل أن يطلق حزب الله النار باتجاه المكان".



وبحسب تقرير نشرته شبكة i24news، قال المسؤول أن "الوزير تجوّل في أماكن مكشوفة قبل وقت قصير من إطلاق حزب الله النار باتجاههم، وكاد الحدث أن يؤدي إلى كارثة".