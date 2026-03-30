بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

أكّد مصدر سياسي مطلع على الاتصالات السياسية حول ملف التفاوض لـ«الجمهورية»، انّ الجانب الإيراني بعث رسالة واضحة إلى واشنطن، مفادها انّه إذا لم يشمل الحل وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والدخول في المفاوضات، فإنّ طهران ستفصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أي بمعنى أوضح، تلتزم الهدنة والاتفاق مع الأميركيين لكن إسرائيل ستبقى هدفاً لصواريخها.