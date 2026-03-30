اليونيفيل: مقتل جندي وإصابة آخر بمقذوف مجهول قرب عدشيت
30 March 2026
58 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن “اليونيفيل” البيان الآتي:
“قُتل جندي حفظ سلام بشكل مأساوي وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة ليلة أمس، إثر انفجار مقذوف في موقع تابع لليونيفيل بالقرب من عدشيت القصير. لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام. تتقدم اليونيفيل بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء وزملاء جندي حفظ السلام الذي فقد حياته أثناء قيامه بمهامه بشجاعة. كما نتضامن مع جندي حفظ السلام الجريح، الذي يرقد حاليًا في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل”.
أضاف: “لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأنا تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث. نُجدد دعوتنا لكل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في كل الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر”.
تابع: “تُعدّ الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.
ختم: “لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريّاً، ويجب وضع حد للعنف”.
07 :32
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة
07 :30
غارة على منزل في ياطر وقصف مدفعي لأطراف مارون الراس ويارون وبنت جبيل فجرا
07 :27
طهران لواشنطن: لبنان مقابل إسرائيل (الجمهورية) تتمة
07 :23
حزب الله: استهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة
07 :15
عناوين الصحف ليوم الأثنين 30 آذار 2026 تتمة
07 :10
أسرار الصحف ليوم الأثنين 30 آذار 2026 تتمة
