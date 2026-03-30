النهار: صورة قاتمة لدى المراجع عن التمدّد الإسرائيلي... السفير الإيراني باقٍ "منزوع الحصانة ومطلوباً"













الأخبار: العدو لتوسيع المنطقة العازلة والمقاومة تصطاد جنوده في الآليات والمنازل

كاتس ينجو من كمين لحزب الله

الصحناوي يراسل كوادره وأنصاره: إستعدوا لساعة المواجهة

جعجع يبرئ العدو ويريد قتنة سنية- شيعية

إيران بعد شهر: حرب بلا أشقف











الديار: إيــــران تـسـتـعـدّ لـهـجــــوم أمـيـركـي بــــرّي

«إسرائيل» تتحرّك في جبل الشيخ لقطع طريق الجنوب - البقاع











اللواء: نتنياهو للتصعيد في الجنوب.. بعد الضربات ضد بناه التحتية

سلام يواصل مساعيه الدبلوماسية والخدماتية.. ولبنان يقرِّر مقاضاة إسرائيل بسبب استهداف الإعلاميِّين والمسعفين













البناء: إيران تردّ بـ 5 بنود على بنود ترامب الـ15 أهمها هرمز ووقف النار في لبنان | منصة باكستان مشروع أمن إقليمي ومشروع صفقة فتح هرمز ورسوم إيرانية | اليمن في الحرب وبئر السبع إلى الواجهة والمقاومة توسّع دائرة المناورة البرية













المدن: الحرب على لبنان: ضغط للتقدم وجدل في الكابينت حول مدى التوسّع













نداء الوطن: معراب ترسم خريطة الإنقاذ… وإسرائيل تفرض خط الليطاني بالقوة

الجمهورية: البابا في الشعانين: الرب يرفض الحربالراعي في الشعانين: كفى حربًا وقتلًا

l'orient le jour: Du Liban-Sud au mont Hermon : Israël redessine la carte de la guerre











عناوين بعض الصحف العربية







الشرق الأوسط السعودية: اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث التهدئة... وإيران «مستعدة» لأي عملية برية











الأنباء الكويتية: مصادر رئاسية لـ «الأنباء»: الضمانات الأميركية لسلامة المرافق العامة قائمة