



البناء: خفايا وكواليس



خفايا

يؤكد مصدر إعلامي إيراني نقلاً عن مسؤولين إيرانيين أن الاستعدادات لإنزال بري أميركي على سواحل مضيق هرمز أو في جزيرة خرج أو في العمق الإيراني تحت شعار الاستيلاء على كميات اليورانيوم المخصّب بنسبة مرتفعة قد أنجزت وقاعدتها نشر وحدات استشهادية برية وبحرية أخذت مواقعها للتعامل مع كل اقتراب من الشواطئ في أي بقعة من البقع المتوقعة ومع كل ما ينتج عن ذلك التقرّب من فرص تموضع فوق الأرض الإيرانية وأن قرار التحرك براً بصورة موازية على الضفة المقابلة من الخليج هو أحد الخيارات قيد الدرس في أماكن موازية مناسبة ترتبط بكيفية تعامل الدول الخليجية المعنية ودرجة تورطها في العمل العدائي الذي تستعدّ إيران لمواجهته.



كواليس

يسجّل خبراء عسكريون ارتفاع نسبة الصواريخ الإسرائيلية غير المنفجرة في الغارات التي يشنّها جيش الاحتلال على مواقع لبنانية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت إضافة لاستخدام جدار الصوت مجدداً بكثافة ما يشير إلى اضطرار سلاح الجو في جيش الاحتلال إلى استخدام ذخائر قديمة في مستودعاته نتيجة تراجع المخزون المحدّث الذي يتمّ استخدامه في الغارات على إيران أو في الغارات التي ترتبط ببنك الأهداف في لبنان وليست ضمن الغارات العشوائية الهادفة للتهجير والترويع، كما لاحظ الخبراء تراجع أداء الدفاعات الجوية التي سجلت خلال الأيام الثلاثة الماضية إعلانات كثر فيها الاعتراف بسقوط صواريخ في مناطق مفتوحة وهذه العبارة تعبر إما عن وصول الصواريخ إلى نقاط لا يمكن الإفصاح عنها أو عن تقليص مساحة تغطية الدفاعات الجوية للجغرافيا إلى أضيق مدى ممكن، وفي الحالين السبب هو دخول الذخائر اللازمة للدفاعات الجوية اللحظة الحرجة.











اللواء: أسرار



لغز

مازال مقيمون في عدد من مراكز الإيواء، ولأسباب غير واضحة، يرفضون الوجبات الساخنة التي يتم إعدادها في مطابخ مطاعم معروفة، وتتولى تغطية نفقاتها مؤسسات رسمية ودولية عاملة في قطاع الإغاثة!





غمز

مازال حكم المعيارين هو السائد لدى بعض القضاة، بحيث يتم الإفراج عن موقوفين في قضايا حساسة خلال أيام، فيما يبقى آخرون أشهراً قيد التوقيف ودون الإحالة إلى المحاكمة!







همس

يعتبر ديبلوماسي مخضرم أن تجاهل السفير الإيراني لقرار وزارة الخارجية وبقاءه في سفارة بيروت لا يقلل من الأهمية السيادية للقرار غير المسبوق في مواقف الحكومات السابقة!















نداء الوطن: أسرار



شبَّهت مصادر دبلوماسية وضع السفير الإيراني بعد رفضه المغادرة بوضع السوري الفلسطيني الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، خالد العايدة، الذي لجأ إلى السفارة الأوكرانية، بعد فراره من الاحتجاز لدى "حزب اللّه"، وهو مطلوب من القضاء اللبناني.



قرّر عدد من أبناء بلدات شيعية جنوبية، نزحت غالبية سكّانها، البقاء في قراهم خشية أن يحوّلها "حزب اللّه" إلى منصّات لإطلاق النار، ومعظم من بقي منهم من مناصري "حركة أمل". كما اتخذ أبناء قرى أخرى، لم تشهد نزوحًا، الموقف نفسه لحماية قراهم من "الحزب".