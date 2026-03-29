رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدها مع اللجان والهيئات العاملة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقها "التقدمي" فور اندلاع الحرب في الثاني من آذار الجاري، أن "الحرب ستطول"، معتبراً أن "مصير لبنان منفصل عن إيران، التي قد تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن ذلك "لا يعني انتهاء العملية الإسرائيلية في لبنان". ولفت جنبلاط إلى نقاط أساسية: أولاً: وجوب الوقوف خلف الدولة وقراراتها، مستغرباً كيف تتعمّد بعض الجهات التهجّم على الجيش والدفع باتجاه الفتنة، وكأنها لا تقرأ التاريخ. وأكد أن "الوقت ليس مناسباً لمهاجمة المؤسسة العسكرية". وأضاف جنبلاط أنه، "رغم أننا في عام 2026، لا يزال هناك من يفكر بطريقة عنصرية"، مؤكداً أن "النازح لبناني، وأن الذين تركوا بيوتهم ونزحوا سيعودون إلى قراهم ومدنهم فور انتهاء الحرب، كما حصل في عام 2024" .



وختم جنبلاط مشدداً على "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية"، مؤكداً تواصل "التقدمي" وتعاونه مع مختلف الأحزاب والجيش والأجهزة الأمنية، للتأكّد من أنّ الوافدين فعلاً بحاجة إلى الإيواء، حفاظاً على أمنهم وأمن المجتمعات المضيفة