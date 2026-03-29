تيمور جنبلاط: هناك من يدفع نحو الفتنة ويتهجّم على الجيش وكأنّه لا يقرأ التاريخ
29 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدها مع اللجان والهيئات العاملة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقها "التقدمي" فور اندلاع الحرب في الثاني من آذار الجاري، أن "الحرب ستطول"، معتبراً أن "مصير لبنان منفصل عن إيران، التي قد تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن ذلك "لا يعني انتهاء العملية الإسرائيلية في لبنان". ولفت جنبلاط إلى نقاط أساسية: أولاً: وجوب الوقوف خلف الدولة وقراراتها، مستغرباً كيف تتعمّد بعض الجهات التهجّم على الجيش والدفع باتجاه الفتنة، وكأنها لا تقرأ التاريخ. وأكد أن "الوقت ليس مناسباً لمهاجمة المؤسسة العسكرية". وأضاف جنبلاط أنه، "رغم أننا في عام 2026، لا يزال هناك من يفكر بطريقة عنصرية"، مؤكداً أن "النازح لبناني، وأن الذين تركوا بيوتهم ونزحوا سيعودون إلى قراهم ومدنهم فور انتهاء الحرب، كما حصل في عام 2024" .
وختم جنبلاط مشدداً على "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية"، مؤكداً تواصل "التقدمي" وتعاونه مع مختلف الأحزاب والجيش والأجهزة الأمنية، للتأكّد من أنّ الوافدين فعلاً بحاجة إلى الإيواء، حفاظاً على أمنهم وأمن المجتمعات المضيفة
Just in
22 :52
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية قرب حسينية مارون الراس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية مما أدى لتدمير دبابة ميركافا ومقتل وجرح أفراد القوة
22 :47
الطاقة الدولية الذرية: محطة خنداب النووية بإيران تعرضت لأضرار بالغة ولم تعد تعمل
22 :42
يديعوت أحرونوت عن المتحدث باسم الكنيست: سيتم استئناف الجلسة في أقرب وقت ممكن
22 :30
مراسل الجديد: معلومات أولية عن إصابات في صفوف اليونيفيل بعد إستهداف مركزهم في بلدة عدشيت القصير وتحرك مروحيات اليونيفيل باتجاه المركز
22 :29
حزب الله: استهدفنا بنى تحتيّة تتبع لجيش العـدوّ "الإسرائيليّ" في مستوطنة كتسرين في الجولان السوريّ المحتلّ بصلية صاروخيّة
22 :22
سي إن إن عن مصدر إسرائيلي: رئيس الأركان بحث في لقاء مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطورات الحرب على إيران
