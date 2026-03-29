اقيم قداس لراحة نفس المواطنين جورج سعيد ونجله الياس، اللذين استشهدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي في دبل الجنوبية في كنيسة مار يوسف الروضة.

وقد شارك في القداس نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري ممثلاً رئيس التيار النائب جبران باسيل، متابع قضاء الجنوب الدكتور وسام العميل، منسق مجالس أقضية الجنوب ماهر باسيلا ومنسق هيئة قضاء بنت جبيل - صور ايلي العلم، وعدد من كوادر التيار من مختلف الاقضية في لبنان.