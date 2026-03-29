"الحزب" كان مستمعاً.. وبري "المفاوض"!
29 March 2026
9 secs ago
source: Al-Jadeed
على وقع التصعيد الإسرائيلي والتأزم الإقليمي، قالت مصادر سياسية للجديد أن الموفد المصري الذي زار بيروت هذا لأسبوع، سيعود برد مبدئي على الأفكار التي ناقشها في لبنان. وبحسب المعلومات فإن بداية الأسبوع ستحمل ملامح إمكانية رد على المسعى المصري، فالمصريون وتحديدا وفد المخابرات المصري اجتمع لساعة من الوقت مع حزب الله في بيروت، وتحديدا في مكتب مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، وخلال الجلسة تداول الحاضرون بجملة أفكار يمكن أن تشكل الخطوة الأولى لحل كامل متكامل ويندرج ضمن مراحل عديدة، على أن يكون وقف إطلاق النار هو الأساس.
مصادر مطلعة على اللقاء قالت للجديد "إنها خطوة من مشوار الألف ميل"، مضيفة أن حزب الله كان مستمعا، وهو أكد للجانب المصري أن الرئيس نبيه بري هو من يتولى التفاوض، والمفوض بتلقي الرد والتجاوب مع ما سيحمله الجانب المصري من أفكار وطروحات، علما أن حزب الله اكد أن اهتمامه اليوم ينصب في الميدان، من دون تجاوب مع طرح فصل الجبهات عن إيران. وعن رئيسي الجمهورية والحكومة قالت المصادر إن رئيس الجمهورية وخلال اللقاء كان يخطر تباعا بمسار البحث والذي يرتكز الى حفظ السيادة اللبنانية كمنطلق لأي تجاوب من قبل حزب الله.
وتختم المصادر بالقول: المهمة صعبة وإسرائيل تجعلها أكثر تعقيدا. على خط آخر، لم يغادر السفير الإيراني بيروت، فيما يبدو أن لا جلسات حكومية قبل عيد الفصح لاحتواء الاحتقان وعودة وزراء الثنائي الى الجلسات المقبلة.
مصادر سياسية للجديد قالت ان معلومات وصلت إلى وزارة الخارجية في طهران وإلى السفارة الإيرانية في بيروت، وتفيد بأنه في حال تنفيذ قرار وزير الخارجية اللبناني ومغادرة السفير بيروت، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات في لبنان، بحيث لن يبقى الاستقرار قائماً، وقد تنزلق البلاد إلى حالة من الفوضى غيرِ القابلة للسيطرة. وعلى هذا الأساس، تقرر وتجنباً لدخول لبنان في مرحلة من عدم الاستقرار الخطير، وبناءً على طلبٍ وتوجيهات من مرجعية سياسية معنية بالموضوع، تقرر أن يبقى السفير في بيروت إلى حين التوصل إلى حل سياسي للمسألة، وتهيئة الظروف اللازمة لقبول أوراق اعتماد السفير شيباني من قبل رئيس الجمهورية.
Just in
20 :59
مصدر أمني للجديد: الجيش الإسرائيلي توغل باتجاه مجرى نهر الليطاني في بلدة الطيبة
20 :47
حزب الله: استهدفنا مروحيّة إسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وأجبرناها على الانسحاب
20 :42
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يدرس خيارات هجومية مثل السيطرة على جزيرة أو أراض أخرى لفتح مضيق هرمز
20 :31
وسائل إعلام إسرائيلية:
- خلال الحدث أُصيب ضابط كبير بجروح متوسطة
20 :29
بلومبرغ: إغلاق مضيق هرمز قلص تدفقات النفط العالمية بنحو 11 مليون برميل يومياً
20 :11
حزب الله: أسقطنا محلّقة مسلّحة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بلدة المنصوري بالأسلحة المناسبة
Other stories
-
-
-
السيد:" شعيراً ستحصدون " !
-
سليم عون: " من القدس إلى السقيلبية، تضييق واستهداف يطال حرية الإيمان والاحتفال"
-
نجم كتيلي: التمسك بالحرية والتنوع مش مجرد كلام
-
مأساة في جيرون – الضنية: 4 قتلى في عملية ثأر!
-
قسطنطين: الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار
-
EXCLUSIVE
خاص - "الثنائي" يلوح بصدمة للداخل!
-
باسيل عن أوضاع المسيحيين في إسرائيل وسوريا: يبقى لبنان وطن الحرية والتنوع والسلام
-
"لا نابليون جديد في لبنان"… قبلان يدعو إلى دسترة خيارات السلطة
-
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
-
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
-
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
-
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
-
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
-
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
-
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
-
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
-
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
-
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
-
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
-
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
-
-
