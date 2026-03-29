على وقع التصعيد الإسرائيلي والتأزم الإقليمي، قالت مصادر سياسية للجديد أن الموفد المصري الذي زار بيروت هذا لأسبوع، سيعود برد مبدئي على الأفكار التي ناقشها في لبنان. وبحسب المعلومات فإن بداية الأسبوع ستحمل ملامح إمكانية رد على المسعى المصري، فالمصريون وتحديدا وفد المخابرات المصري اجتمع لساعة من الوقت مع حزب الله في بيروت، وتحديدا في مكتب مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، وخلال الجلسة تداول الحاضرون بجملة أفكار يمكن أن تشكل الخطوة الأولى لحل كامل متكامل ويندرج ضمن مراحل عديدة، على أن يكون وقف إطلاق النار هو الأساس.



مصادر مطلعة على اللقاء قالت للجديد "إنها خطوة من مشوار الألف ميل"، مضيفة أن حزب الله كان مستمعا، وهو أكد للجانب المصري أن الرئيس نبيه بري هو من يتولى التفاوض، والمفوض بتلقي الرد والتجاوب مع ما سيحمله الجانب المصري من أفكار وطروحات، علما أن حزب الله اكد أن اهتمامه اليوم ينصب في الميدان، من دون تجاوب مع طرح فصل الجبهات عن إيران. وعن رئيسي الجمهورية والحكومة قالت المصادر إن رئيس الجمهورية وخلال اللقاء كان يخطر تباعا بمسار البحث والذي يرتكز الى حفظ السيادة اللبنانية كمنطلق لأي تجاوب من قبل حزب الله.



وتختم المصادر بالقول: المهمة صعبة وإسرائيل تجعلها أكثر تعقيدا. على خط آخر، لم يغادر السفير الإيراني بيروت، فيما يبدو أن لا جلسات حكومية قبل عيد الفصح لاحتواء الاحتقان وعودة وزراء الثنائي الى الجلسات المقبلة.



مصادر سياسية للجديد قالت ان معلومات وصلت إلى وزارة الخارجية في طهران وإلى السفارة الإيرانية في بيروت، وتفيد بأنه في حال تنفيذ قرار وزير الخارجية اللبناني ومغادرة السفير بيروت، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع اضطرابات في لبنان، بحيث لن يبقى الاستقرار قائماً، وقد تنزلق البلاد إلى حالة من الفوضى غيرِ القابلة للسيطرة. وعلى هذا الأساس، تقرر وتجنباً لدخول لبنان في مرحلة من عدم الاستقرار الخطير، وبناءً على طلبٍ وتوجيهات من مرجعية سياسية معنية بالموضوع، تقرر أن يبقى السفير في بيروت إلى حين التوصل إلى حل سياسي للمسألة، وتهيئة الظروف اللازمة لقبول أوراق اعتماد السفير شيباني من قبل رئيس الجمهورية.