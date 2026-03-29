السيد:" شعيراً ستحصدون " !
29 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
كتب النائب اللواء جميل السيد على "إكس": الحكومة أوعزت إلى وزير الخراجيَّة يوسف رجّي، بتقديم شكوى "عاجلة جداً" إلى مجلس الأمن الدولي ضد تهديدات ومحاولات إسرائيل بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان!!
وأضاف السيد: للتذكير:
* القرارات الدولية حول جنوب لبنان، من القرار ٤٢٥ إلى ١٧٠١ إلى اتفاق وقف النار الأخير، لم تنجح بمنع إعتداءات واحتلالات إسرائيل منذ ١٩٧٨ إلى إلى اليوم!!
* القراران ٢٤٢ و ٣٣٨ لم ينجحا بإخراج إسرائيل من الجولان السوري منذ ١٩٦٧، لا بل مددت احتلالها إلى دمشق عام ٢٠٢٥ بعد تغيير النظام مباشرة وبلا أي مبرر،
* إتفاقات أوسلو ومدريد منذ ١٩٩٣ لم
تنجح بإقامة دولة فلسطينية بل تفتّتت وتبخّرَت اليوم إلى زواريب ومستوطنات بفضل السلاح الدبلوماسي لمحمود عباس الذي ترونه مثالكم الأعلى في تحرير الارض واسترجاع الحقوق…
وتابع السيد: إلى أركان دولتنا العليّة:
اليوم، القوة فقط هي التي تصنع الحقوق ومن يتعرّى من أوراق القوّة يدوسونه بأرجلهم،
وقد عرّيتم لبنان سلفاً من ورقته الوحيدة بقرار من الحكومة في ٢ آذار والذي قضى بعدم شرعية مقاومة الإحتلال،
وتعيشون اليوم وهْماً بتحرير الجنوب، فتُناشدون ترامب إعلامياً وتتوسّلون غوتيريس دبلوماسيّاً لإقناع إسرائيل بمفاوضات مباشرة مع لبنان وهي ترفض علناً وتذُلُّكم ومع ذلك تزحفون،
وشعيراً ستحصدون…
Just in
20 :47
حزب الله: استهدفنا مروحيّة إسرائيلية في أجواء بلدة الناقورة الحدوديّة بصاروخ دفاع جوّيّ وأجبرناها على الانسحاب
20 :42
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: ترامب يدرس خيارات هجومية مثل السيطرة على جزيرة أو أراض أخرى لفتح مضيق هرمز
20 :41
"الحزب" كان مستمعاً.. وبري "المفاوض"! (Al-Jadeed) تتمة
20 :31
وسائل إعلام إسرائيلية:
- خلال الحدث أُصيب ضابط كبير بجروح متوسطة
20 :29
بلومبرغ: إغلاق مضيق هرمز قلص تدفقات النفط العالمية بنحو 11 مليون برميل يومياً
20 :11
حزب الله: أسقطنا محلّقة مسلّحة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في أجواء بلدة المنصوري بالأسلحة المناسبة
سليم عون: " من القدس إلى السقيلبية، تضييق واستهداف يطال حرية الإيمان والاحتفال"
نجم كتيلي: التمسك بالحرية والتنوع مش مجرد كلام
مأساة في جيرون – الضنية: 4 قتلى في عملية ثأر!
قسطنطين: الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار
EXCLUSIVE
خاص - "الثنائي" يلوح بصدمة للداخل!
باسيل عن أوضاع المسيحيين في إسرائيل وسوريا: يبقى لبنان وطن الحرية والتنوع والسلام
"لا نابليون جديد في لبنان"… قبلان يدعو إلى دسترة خيارات السلطة
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
