كتب النائب اللواء جميل السيد على "إكس": الحكومة أوعزت إلى وزير الخراجيَّة يوسف رجّي، بتقديم شكوى "عاجلة جداً" إلى مجلس الأمن الدولي ضد تهديدات ومحاولات إسرائيل بإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان!!



وأضاف السيد: للتذكير:

* القرارات الدولية حول جنوب لبنان، من القرار ٤٢٥ إلى ١٧٠١ إلى اتفاق وقف النار الأخير، لم تنجح بمنع إعتداءات واحتلالات إسرائيل منذ ١٩٧٨ إلى إلى اليوم!!



* القراران ٢٤٢ و ٣٣٨ لم ينجحا بإخراج إسرائيل من الجولان السوري منذ ١٩٦٧، لا بل مددت احتلالها إلى دمشق عام ٢٠٢٥ بعد تغيير النظام مباشرة وبلا أي مبرر،



* إتفاقات أوسلو ومدريد منذ ١٩٩٣ لم

تنجح بإقامة دولة فلسطينية بل تفتّتت وتبخّرَت اليوم إلى زواريب ومستوطنات بفضل السلاح الدبلوماسي لمحمود عباس الذي ترونه مثالكم الأعلى في تحرير الارض واسترجاع الحقوق…



وتابع السيد: إلى أركان دولتنا العليّة:

اليوم، القوة فقط هي التي تصنع الحقوق ومن يتعرّى من أوراق القوّة يدوسونه بأرجلهم،

وقد عرّيتم لبنان سلفاً من ورقته الوحيدة بقرار من الحكومة في ٢ آذار والذي قضى بعدم شرعية مقاومة الإحتلال،

وتعيشون اليوم وهْماً بتحرير الجنوب، فتُناشدون ترامب إعلامياً وتتوسّلون غوتيريس دبلوماسيّاً لإقناع إسرائيل بمفاوضات مباشرة مع لبنان وهي ترفض علناً وتذُلُّكم ومع ذلك تزحفون،



وشعيراً ستحصدون…