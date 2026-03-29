كتب النائب سليم عون :" من القدس إلى السقيلبية، تضييق واستهداف يطال حرية الإيمان والاحتفال. وفي لبنان، رغم كل التحديات، تبقى كنائسنا مفتوحة، وصلاتنا حرّة، وتنوعنا مصدر قوة لا خوف. لبنان ليس مجرد وطن… بل رسالة حرية وانفتاح. وخيارنا سيبقى: العيش معاً، ورفض الظلامية."