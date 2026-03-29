كتبت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي :" التمسك بالحرية والتنوع مش مجرد كلام. والحفاظ على لبنان الرسالة والنموذج مش مجرد شعار. اليوم عم تتعرض حرية المعتقد المسيحي في محيط لبنان للانتهاك بأشكال متفاوتة. أحد الشعانين رمز لانتصار قوة المحبة والسلام على العنف. معركتنا كلبنانيين هي معركة الوعي بوجه التطرف والأحادية ورفض الاخر."