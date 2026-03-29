لقي 4 أشخاص من آل الدواش حتفهم داخل "بيك اب" في بلدة جيرون بأعالي جرود الضنية، 3 منهم اشقاء والرابع قريب لهم، بعد تعرضهم لإطلاق نار ومن ثم انقلاب الآلية، وكشفت معلومات الوكالة الوطنية أن الحادثة ناتجة عن عملية ثأر.

