كتب المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطين: أورشليم التي دخلها يسوع بلا استعراض قوة ، منعت اسرائيل اليوم بطريرك اللاتين في القدس من دخول كنيسة القيامة فيها . الطريق الذي كان يُفرش بأغصان الزيتون؛ اقفله حاجز الغطرسة. كسر يسوع الغطرسة بالتواضع، أمّا إسرائيل فاختارت جنكيزخان . الغطرسة أقصر الطرق إلى الانكسار.