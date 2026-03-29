كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر صفحته ما يلي :

" في سوريا، يحتفل المسيحيون داخل الكنائس ويخشون امنياً زياح العيد خارجها. في اسرائيل، الشرطة تمنع بطريركاً من الوصول إلى الكنيسة وتحرّم الاحتفال بقداس العيد. ويبقى لبنان ال١٠٤٥٢ كلم٢ وطن الحرية والتنوع والسلام، ويبقى خيارنا الانفتاح ونبذ التقوقع ورفض الظلامية شعنينة مباركة. "