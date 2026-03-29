"لا نابليون جديد في لبنان"… قبلان يدعو إلى دسترة خيارات السلطة
29 March 2026
54 secs ago
source: tayyar.org
وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية، محذّراً من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ومؤكداً أن اللحظة الراهنة "مصيرية" وتستوجب تحمّل المسؤوليات الوطنية قبل فوات الأوان.
وقال قبلان في رسالته إن "التاريخ قد لا يُنتج لبنان آخر"، داعياً اللبنانيين والقوى السياسية إلى إدراك حجم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل حرب إقليمية كبرى تهدف، بحسب تعبيره، إلى نسف مفهوم السلطات والأنظمة التقليدية في الشرق الأوسط، ومشيراً إلى أن المنطقة تشهد تحولات عميقة لن تعود بعدها كما كانت.
وأضاف أن "مفهوم الهيمنة الأميركية انتهى كناظم مرجعي"، لافتاً إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، وأن مراكز القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تتجذّر في قلب آسيا، ما يفرض على لبنان تعزيز مناعته الداخلية لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية.
وتطرّق قبلان إلى الأزمة البنيوية التي يعاني منها لبنان منذ نشأته، معتبراً أن البلاد تواجه خللاً في تكوين السلطة وبنيتها الفكرية والسياسية، مشيراً إلى أن النظام القائم على المحاصصة الطائفية أضعف مفهوم المواطنة وكرّس الأزمات المتلاحقة.
وأوضح أن لبنان تأثر تاريخياً بصراعات إقليمية ودولية متعاقبة، بدءاً من أحداث العام 1958 مروراً بالحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وصولاً إلى الأزمات الراهنة التي تعكس هشاشة الدولة وتفاقم الانقسامات الداخلية.
وأكد أن الشعب اللبناني، بمختلف طوائفه، بقي أكثر تمسكاً بالعيش المشترك من القوى السياسية، داعياً إلى حماية لبنان من خلال منع السلطة من ضرب القيم الوطنية والعقيدة التاريخية التي رافقت نشأة الدولة.
وفي سياق انتقاده للواقع السياسي، شدّد قبلان على ضرورة "دسترة خيارات السلطة" وتفعيل دور المؤسسات القضائية والإدارية كضامن أساسي لقيام الدولة، محذّراً من خطورة استمرار السلطة من دون قيود رقابية، ما يحوّل الدولة إلى "مزرعة" تخضع لمصالح سياسية ضيقة.
وقال إن اللحظة الراهنة تفرض التلاقي الوطني ومنع الانقسام الداخلي، مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن يتحمل نماذج سلطوية أو زعامات فردية، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب تعزيز القيود الدستورية والمؤسساتية على السلطة السياسية.
تأتي مواقف الشيخ أحمد قبلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأميركية – الإيرانية، وانعكاساتها على لبنان الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة. وتشهد البلاد سجالاً متواصلاً حول دور الدولة ومؤسساتها، وسط دعوات متكررة لإعادة بناء النظام السياسي وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وفي ختام رسالته، دعا قبلان الكنيسة والمسجد والقوى الاجتماعية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكداً أن "من يخسر لبنان لن يربح العالم"، مشدداً على ضرورة حماية البلاد من التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وصون الكيان اللبناني.
14 :46
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا تتمة
14 :43
البحرين: حظر الحركة البحرية حفاظاً على سلامة البحارة والمرتادين في ظل العدوان الإيراني
14 :42
الجيش السوري: إغلاق نفق كانت تستخدمه الميليشيات للتهريب بين لبنان وسوريا
14 :25
بدء الاجتماع الرباعي بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد
14 :24
غارة تستهدف مدينة بنت جبيل
14 :23
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر تتمة
Other stories
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2026
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
Just in
-
14 :46
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا تتمة
-
14 :43
البحرين: حظر الحركة البحرية حفاظاً على سلامة البحارة والمرتادين في ظل العدوان الإيراني
-
14 :42
الجيش السوري: إغلاق نفق كانت تستخدمه الميليشيات للتهريب بين لبنان وسوريا
-
14 :25
بدء الاجتماع الرباعي بين باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام آباد
-
14 :24
غارة تستهدف مدينة بنت جبيل
-
14 :23
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر تتمة
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
ألغام وغواصات وتهديدات… تحرك بريطاني لإعادة الملاحة إلى هرمز
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
الجيش الاسرائيلي يحذر الحزب من استخدام سيارات الإسعاف والمرافق الطبية لأغراض عسكرية
طقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية...
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
