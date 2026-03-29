وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى الشعب اللبناني والقوى السياسية، محذّراً من خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، ومؤكداً أن اللحظة الراهنة "مصيرية" وتستوجب تحمّل المسؤوليات الوطنية قبل فوات الأوان.

وقال قبلان في رسالته إن "التاريخ قد لا يُنتج لبنان آخر"، داعياً اللبنانيين والقوى السياسية إلى إدراك حجم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل حرب إقليمية كبرى تهدف، بحسب تعبيره، إلى نسف مفهوم السلطات والأنظمة التقليدية في الشرق الأوسط، ومشيراً إلى أن المنطقة تشهد تحولات عميقة لن تعود بعدها كما كانت.



وأضاف أن "مفهوم الهيمنة الأميركية انتهى كناظم مرجعي"، لافتاً إلى أن العالم يتجه نحو تعددية الأقطاب، وأن مراكز القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية تتجذّر في قلب آسيا، ما يفرض على لبنان تعزيز مناعته الداخلية لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية.



وتطرّق قبلان إلى الأزمة البنيوية التي يعاني منها لبنان منذ نشأته، معتبراً أن البلاد تواجه خللاً في تكوين السلطة وبنيتها الفكرية والسياسية، مشيراً إلى أن النظام القائم على المحاصصة الطائفية أضعف مفهوم المواطنة وكرّس الأزمات المتلاحقة.



وأوضح أن لبنان تأثر تاريخياً بصراعات إقليمية ودولية متعاقبة، بدءاً من أحداث العام 1958 مروراً بالحرب الأهلية والاحتلال الإسرائيلي لبيروت عام 1982، وصولاً إلى الأزمات الراهنة التي تعكس هشاشة الدولة وتفاقم الانقسامات الداخلية.



وأكد أن الشعب اللبناني، بمختلف طوائفه، بقي أكثر تمسكاً بالعيش المشترك من القوى السياسية، داعياً إلى حماية لبنان من خلال منع السلطة من ضرب القيم الوطنية والعقيدة التاريخية التي رافقت نشأة الدولة.



وفي سياق انتقاده للواقع السياسي، شدّد قبلان على ضرورة "دسترة خيارات السلطة" وتفعيل دور المؤسسات القضائية والإدارية كضامن أساسي لقيام الدولة، محذّراً من خطورة استمرار السلطة من دون قيود رقابية، ما يحوّل الدولة إلى "مزرعة" تخضع لمصالح سياسية ضيقة.



وقال إن اللحظة الراهنة تفرض التلاقي الوطني ومنع الانقسام الداخلي، مؤكداً أن لبنان لا يمكن أن يتحمل نماذج سلطوية أو زعامات فردية، وأن الحفاظ على الاستقرار يتطلب تعزيز القيود الدستورية والمؤسساتية على السلطة السياسية.



تأتي مواقف الشيخ أحمد قبلان في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الأميركية – الإيرانية، وانعكاساتها على لبنان الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة. وتشهد البلاد سجالاً متواصلاً حول دور الدولة ومؤسساتها، وسط دعوات متكررة لإعادة بناء النظام السياسي وتعزيز الاستقرار الداخلي.



وفي ختام رسالته، دعا قبلان الكنيسة والمسجد والقوى الاجتماعية إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكداً أن "من يخسر لبنان لن يربح العالم"، مشدداً على ضرورة حماية البلاد من التدخلات الخارجية والانقسامات الداخلية، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وصون الكيان اللبناني.