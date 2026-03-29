وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "انذاراً عاجلاً وخطيراً"، وقال "نكرر تأكيدنا انه وفي إطار أنشطته، يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا".

وأضاف: "وانطلاقًا من ذلك نعود ونحذّر انه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب الله مستخدمًا تلك المرافق وسيارات الإسعاف".