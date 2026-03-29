بدأ منخفض متمركز فرق البحر الاسود مع تمدد اطرافه الجنوبية نحو الحوض الشرقي للمتوسط اليوم بالتأثير على لبنان بطقس ممطر ورياح قوية وثلوج على الجبال العالية وانخفاض الحرارة ويستمر لغاية الغد يليه استقرار الثلاثاء ثم منخفض آخر بين الاربعاء والخميس.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الجو: غير مستقر مع امطار متفرقة قرابة وثلوج على الجبال العالية ٢٢٠٠متر نهاراً ثم ١٦٠٠متر ليلاً

- الحرارة: بين ١٣ و٢٠ ساحلا وبين ٥ و١٥ بقاعاً وبين ٩ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية قوية خاصة شمالاً وسرعتها بين ٢٠ و٨٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

- الانقشاع: يسوء محليا

- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين: غير مستقر وبارد مع امطار متفرقة وثلوج على الجبال العالية ١٦٠٠ متر يستقر الطقس مساءً والحرارة تتراوح بين ١١ و١٨ ساحلا وبين ٥ و١١ بقاعاً وبين ٧ و١٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الثلاثاء: مستقر وغائم جزئياً والحرارة تتراوح بين ١١ و٢٠ ساحلا وبين ٥ و١٣ بقاعاً وبين ٧ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٩ و٤٠ كم/س.

(جو القارح - LBCI)