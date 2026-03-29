سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
-
29 March 2026
-
34 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
أعلن نائب وزير الدفاع السوري سيبان حمو الأحد أن قواته صدّت هجوما بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق وكانت تستهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.
وقال حمو عبر منصة "إكس" إن "تعرضت قاعدة قسرك الأمريكية الواقعة على أراضينا (في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد) لهجوم عبر أربع مسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية. تم إسقاط المسيرات دون خسائر".
وأضاف نائب الوزير "نحمل العراق المسؤولية وندعوها لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا.. ونؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
وندّد حمو بهذا الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال يومين. وكان الجيش السوري أعلن السبت أنه صدّ هجوماً بطائرة مسيّرة انطلق من العراق على قاعدة التنف في جنوب شرق البلاد، والتي كانت تضمّ في السابق قوات أميركية.
كما أشار الجيش الأسبوع الماضي الى استهداف قاعدة أخرى تابعة له في شمال شرق البلاد بهجوم صاروخي من العراق. واتهم مسؤول عراقي فصيلا مسلحا محليا بالوقوف وراء الهجوم، وأوقفت بغداد أربعة أشخاص على صلة بالحادث.
وفي الأشهر الأخيرة، انسحبت القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، من قاعدتي التنف والشدادي، وبدأت بالانسحاب من قاعدة قسرك.
ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على إيران في 28 شباط، اذ تعرضت مقار فصائل عراقية موالية لطهران لضربات جوية، بينما أعلنت بعض هذه الفصائل استهداف مصالح أميركية في العراق والمنطقة.
-
Just in
-
11 :46
غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشرقية وأخرى على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
-
11 :40
استهداف مركز الدفاع المدني في دير كيفا دون وقوع اصابات
-
11 :40
طيران الخليج البحرينية تعلن تمديد عملياتها التشغيلية من مطار الدمام حتى نهاية نيسان
-
11 :39
قاليباف:
- العدو الذي كان يخطط لإسقاط النظام في إيران وضع فتح مضيق هرمز كهدف رئيسي له.
- الحرب باتت في لحظاتها الأكثر حساسية.
- صواريخنا تنطلق وقدراتنا الصاروخية قائمة ونرى آثار الخوف في صفوف قوات العدو.
- نحن في حرب عالمية كبرى.
- سنحوّل هذه الحرب إلى عبرة لأي معتد ولن نخرج منها إلا منتصرين.
-
11 :31
الخارجية اليونانية: نتابع بقلـق بالغ الوضع في مدينة السقيلبية السورية ذات الأغلبية الأرثوذكسية. ندعو إلى تنفيذ التحـقيقات المعلنة من الحكومة السورية بشأن الأحـداث الأخيرة بسرعة نجدد دعوتنا لانتقال سلمي يحمي حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العـرقية المسيحيون جزء تاريخي لا يتجزأ من المجتمع السوري المتنوع
-
11 :20
إعلام رسمي نقلا عن قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية تنتظر وصول القوات الأميركية برا ومعاقبة شركائها في المنطقة
-
-
Other stories
-
-
-
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
-
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
-
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
-
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
-
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
-
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
-
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
-
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
-
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
-
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2026
-
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
-
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
-
بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
-
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
-
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
-
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
-
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
-
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
-
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
