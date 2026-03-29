أعلن نائب وزير الدفاع السوري سيبان حمو الأحد أن قواته صدّت هجوما بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق وكانت تستهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.



وقال حمو عبر منصة "إكس" إن "تعرضت قاعدة قسرك الأمريكية الواقعة على أراضينا (في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد) لهجوم عبر أربع مسيرات أُطلقت من الأراضي العراقية. تم إسقاط المسيرات دون خسائر".

وأضاف نائب الوزير "نحمل العراق المسؤولية وندعوها لمنع تكرار الهجمات التي تهدد استقرارنا.. ونؤكد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".



وندّد حمو بهذا الهجوم، وهو الثاني من نوعه خلال يومين. وكان الجيش السوري أعلن السبت أنه صدّ هجوماً بطائرة مسيّرة انطلق من العراق على قاعدة التنف في جنوب شرق البلاد، والتي كانت تضمّ في السابق قوات أميركية.



كما أشار الجيش الأسبوع الماضي الى استهداف قاعدة أخرى تابعة له في شمال شرق البلاد بهجوم صاروخي من العراق. واتهم مسؤول عراقي فصيلا مسلحا محليا بالوقوف وراء الهجوم، وأوقفت بغداد أربعة أشخاص على صلة بالحادث.

وفي الأشهر الأخيرة، انسحبت القوات الأميركية المنتشرة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، من قاعدتي التنف والشدادي، وبدأت بالانسحاب من قاعدة قسرك.



ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي-إسرائيلي على إيران في 28 شباط، اذ تعرضت مقار فصائل عراقية موالية لطهران لضربات جوية، بينما أعلنت بعض هذه الفصائل استهداف مصالح أميركية في العراق والمنطقة.