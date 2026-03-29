ميناسيان: لبنان في أمسّ الحاجة إلى وحدتنا الصادقة
-
29 March 2026
-
39 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
ترأّس البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، قداس أحد الشعانين في كنيسة المخلّص، برج حمّود، عاونه في الخدمة لفيفٌ من الكهنة والشمامسة، وبحضور حشدٍ غفيرٍ من المؤمنين. وبعد تلاوة الإنجيل المقدّس، ألقى غبطته عظةً جاء فيها:ما أجمل هذا النهار عندما يأتي بعد أربعين يومًا من الصوم والصلاة. ما أجمل هذا الشعور حينما ندرك معنى عيد الشعانين، الذي يختصر بذكرى دخول المسيح المخلّص إلى أورشليم، مدينة السلام.
هو اليوم الذي دخل فيه المخلّص، ابن داود الموعود، بحسب الكتاب المقدّس، إلى المدينة التي انتظرته عبر نبوءات الأنبياء الذين بشّروا بمجيئه وبما سيجري مع الشعب المختار. وقد تحقّقت النبوءات عندما دخل المخلّص كملك إلى أورشليم، وسط هتافات الجموع التي هلّلت له، فضجّت المدينة بأسرها متسائلة: من هذا؟ فأجابت الجموع التي رافقته: «هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل» (متى 21:10).
نعم، لقد آمنت به الجموع واعترفت بمخلّصها واستقبلته بفرح وابتهاج، واستقبلت ملكها الوديع والمتواضع كما وصفه النبي: «قولوا لابنة صهيون: هوذا ملكك آتٍ إليك وديعًا» (متى 21:5).
نعم، وديعًا رغم جبروته الإلهي، متواضعًا رغم مجده. هذا ما نراه نحن الذين آمنا به وثابرنا على إيماننا.
لكن السؤال هو: هل نحن نستقبله اليوم كما استقبله أولئك؟ صغارًا وكبارًا؟ شبابًا وكهولًا؟ هل نحن قادرون أن نفرح به كما فرحوا؟ هل اجتماعنا اليوم هو شهادة حيّة له؟ أم أنّ العيد أصبح مجرّد فرحة عابرة نعيشها مع أولادنا، فيما ننسى صاحب العيد ومجده؟
هل ننسى الملك الذي دعا الأطفال وباركهم وأفرحهم؟
هل نحن مستعدّون أن نهتمّ بالأطفال الذين خسروا بيوتهم أو تيتموا؟ هل نحن مستعدّون، في هذه الأيام الصعبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب لبنان، أن نقف إلى جانب الذين تهجّروا وخسروا ممتلكاتهم ويعيشون قلق المستقبل المجهول؟
أم نكون مثل الذين آمنوا به ثم أنكروه؟
إن كان الأمر كذلك، يصبح العيد فارغًا من معناه.
إنّ هذا العيد يأخذ معناه الحقيقي عندما نعيشه بإيمان صادق وقلوب صالحة. عندها نكون قد جدّدنا إيماننا، وأعطينا مثالًا صالحًا لأولادنا، فنستحق بركة الملك المخلّص الذي يرافقنا طوال أيام حياتنا، خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها وطننا لبنان.
لبنان الذي يبقى وطن الرسالة، وطن الكرامة والسيادة، وطن الشهادة والصمود.
لبنان الذي يتألّم اليوم هو بأمسّ الحاجة إلى محبّتنا، إلى تضحياتنا، وإلى وحدتنا الصادقة، ليقوم من محنته مرفوع الرأس، قويّ الإرادة، منتصرًا على كل الأزمات، ليبقى وطنًا حرًّا، سيّدًا، مستقلًا، وبيتًا لجميع أبنائه.
نعم، هذا ما جرى في تلك الأيام.
أمّا اليوم، فهلمّوا معنا نرفع هذه الصلاة إلى مخلّصنا يسوع المسيح:
أيّها الربّ القدير، يا من دخلت أورشليم ملكًا، ادخل إلى قلوبنا العطشى إلى السلام والمحبّة. يا من باركت الأطفال بحنانك، بارك عائلاتنا وأولادنا.
ادخل إلى قلوبنا وأنعم علينا بنعمتك لنكون يد عطاء لكل محروم، وعزاء لكل متألّم، ورجاء لكل يتيم.
أعطنا قلبك لنحبّ بعضنا بعضًا، ولنحبّ وطننا الجريح، لأنّ بالمحبّة الصادقة يتعافى لبنان، وبالإخلاص ينهض، وبالإيمان ينتصر.
فلتكن ذكرى دخولك إلى أورشليم بداية سلام جديد لنا، وللبنان، وللشرق الأوسط، وللعالم أجمع.
أنت السلام وملك السلام، باركنا يا رب، وبارك كل من يلجأ إليك بإيمان ومحبة.وفي نهاية القداس أقيم زياح الشعانين في باحة الكنيسة حيث حمل الأطفال سعف النخيل وأغصان الزيتون والشموع وساروا في مسيرة إيمانية على وقع انشاد التراتيل الكنسية.
-
Just in
-
11 :46
غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشرقية وأخرى على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان
-
11 :40
استهداف مركز الدفاع المدني في دير كيفا دون وقوع اصابات
-
11 :40
طيران الخليج البحرينية تعلن تمديد عملياتها التشغيلية من مطار الدمام حتى نهاية نيسان
-
11 :39
قاليباف:
- العدو الذي كان يخطط لإسقاط النظام في إيران وضع فتح مضيق هرمز كهدف رئيسي له.
- الحرب باتت في لحظاتها الأكثر حساسية.
- صواريخنا تنطلق وقدراتنا الصاروخية قائمة ونرى آثار الخوف في صفوف قوات العدو.
- نحن في حرب عالمية كبرى.
- سنحوّل هذه الحرب إلى عبرة لأي معتد ولن نخرج منها إلا منتصرين.
-
11 :31
الخارجية اليونانية: نتابع بقلـق بالغ الوضع في مدينة السقيلبية السورية ذات الأغلبية الأرثوذكسية. ندعو إلى تنفيذ التحـقيقات المعلنة من الحكومة السورية بشأن الأحـداث الأخيرة بسرعة نجدد دعوتنا لانتقال سلمي يحمي حقوق جميع السوريين بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو العـرقية المسيحيون جزء تاريخي لا يتجزأ من المجتمع السوري المتنوع
-
11 :20
إعلام رسمي نقلا عن قاليباف: القوات المسلحة الإيرانية تنتظر وصول القوات الأميركية برا ومعاقبة شركائها في المنطقة
-
-
Other stories
-
-
-
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
-
البطريرك الراعي في عظة احد الشعانين: كفى حربًا وقتلًا وتدميرًا وقوة الإنسان في تمسكه بالحق والسلام
-
نقابة مستشفيات البقاع استنكرت الاعتداء على الطواقم الطبية: لتحرك دولي
-
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
-
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
-
بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
-
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
-
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
-
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
-
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
-
عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2026
-
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
-
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
-
بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
-
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
-
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
-
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
-
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
-
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
-
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
-
-
Just in
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
سوريا تعلن التصدي لمسيّرات انطلقت من العراق نحو قاعدة أميركية
