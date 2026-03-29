ترأس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قداس أحد الشعانين في بكركي، وقال في عظته:" قلوبنا تعتصر المًا وحزنًا مع الاطفال التي قصفت أعمارهم الصواريخ البغيضة على أرضنا ومع الاطفال المشردين مع أهلهم في هذه الامطار والصقيع من دون ثياب ونشكر كل المؤسسات والافراد الذي يحملون لهم الادوية والثياب، ونتضامن مع أهلنا الصامدين في الجنوب ملتمسين السلام ونهاية هذه الحرب المشؤومة وما يؤلمنا استشهاد والد وابنه وسقوط صحافيين وطواقم طبية وعناصر من الجيش كلهم قضوا باستهداف الجيش الاسرائيلي نقدم العزاء لذويهم واهلهم". وأشار الى أن الشعب الذي خرج ليستقبل يسوع لم يحمل السلاح إنما أغصان الزيتون علامة الفرح والسلام، مضيفًا:" اليوم لا يمكن الا ان نتأمل في واقع وطننا الذي يعيش اضطرابات وتوترات على أرضه، في وسط هذا الواقع يأتي هذا العيد ليذكرنا ان خيارنا هو السلام واغصان الزيتون هي موقف واعلان اننا نريد السلام ونتمسك به نريد ان يبقى وطننا في نور الحق وتبقى دعوتنا ان نهتف بالسلام وكفى حربًا وقتلًا وتدميرًا فالمسيح الذي دخل الى اورشليم هو ملك السلام ونحن مدعوون لنحمل هذا السلام في قلوبنا ومجتمعنا فإن قوة الانسان ليست في العنف انما في قدرته على التمسك بالسلام". وتابع:"نصلي لكي يبقى هذا الوطن أرض رسالة ولقاء وسلام ولكي يمنح الله ابناءه القوة والثبات في هذه الظروف".