دانت ​نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات في البقاع​ بشدة الاعتداءات التي تستهدف المسعفين والطواقم الطبية والصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني والوطني، معتبرةً أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأكدت النقابة أن "استهداف العاملين في ​القطاع الصحي​ يندرج في سياق العدوان الممنهج الذي يطال مختلف مقومات صمود المجتمع"، مشددةً على أن "هذه الاعتداءات لن تنال من إرادة المسعفين والطواقم الطبية، بل ستزيدهم تمسكًا برسالتهم الإنسانية ونهجهم المقاوم في حماية أبناء شعبهم وصون كرامتهم".

وأشارت إلى أن "الطواقم الطبية تشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة تداعيات العدوان، وتجسد أسمى معاني التضحية والعطاء"، مؤكدةً أن "استمرارها في أداء واجبها رغم المخاطر يعكس عمق الانتماء الوطني والالتزام بقيم الصمود والثبات".

كما دعت النقابة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إلى "تحمّل مسؤولياتها، والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية العاملين في القطاع الصحي وتحييد المرافق الطبية عن أي استهداف".

في هذا السياق٬ شددت النقابة على أن "العاملين في القطاع الصحي سيبقون في مواقعهم، أوفياء لرسالتهم، ومتمسكين بخيار الصمود والمقاومة دفاعًا عن الإنسان والحياة، في مواجهة كل أشكال العدوان".