تابعت وزارة الاتّصالات إدارة قطاع الاتّصالات ميدانيًا وعلى مدار الساعة، لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق، رغم الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد.



وفي بيان صادر عن الوزارة، فان "فرق أوجيرو وشركتَي "ألفا" و"تاتش" تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، وفي العديد من الأحيان تحت مخاطر مباشرة، للحفاظ على تشغيل الشبكات وإجراء الإصلاحات وتأمين التغذية للمواقع الحيوية، خصوصًا تلك التي تشكّل عصب الاتّصالات في المناطق المتأثّرة.



وتتابع الوزارة بشكل يومي وضع الشبكات في مناطق النزوح، حيث يشكّل الضغط المتزايد تحديًا إضافيًا. فيتم اتّخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الأحمال والحفاظ على الحد الأدنى من جودة الخدمة، رغم تقادم الشبكات.



كما يجري العمل على تأمين استمرارية الاتّصال الدولي ووضع خطط بديلة تحسّبًا لأي طارئ قد يؤثّر على البنية التحتية، بما يضمن بقاء لبنان متًصلًا بالعالم الخارجي في مختلف الظروف".



واعتبرت الوزارة أن "الأولوية في هذه المرحلة هي الحفاظ على استمرارية الخدمة، وحماية الشبكات، والتدخل السريع عند أي خلل. وهي تتابع التطورات الميدانية لحظة بلحظة، وتتّخذ القرارات اللازمة وفقًا للمعطيات المتغيّرة، بما يضمن استمرارية هذا المرفق الحيوي لجميع اللبنانيين".