اشار رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر الى أن قرارًا اتخذ بأن تكون مسيرة الشعانين مقتصرة حول الكنيسة، لافتًا الى أن أكثر من 2500 شخص لا زالوا موجودين في البلدة.

وتابع:" نشكر كل من يساعد وتم تأمين لنا سيارة إسعاف والعدة لغرفة طوارىء وننسق مع الجيش اللبناني على الأرض".

من جانبه، قال رئيس بلدية رميش حنا العميل، سنستمر بممارسة طقوسنا وشعائرنا الدينية وقداديسنا اليومية وأحد الشعانين اليوم سيكون مختصرًا في الكنيسة وحولها فقط.