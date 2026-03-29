بعد استهدافه بغارة... إسرائيل تزعم ارتباط شعيب بوحدة استخبارات
29 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشورين عبر منصة "إكس" أنّ علي شعيب التحق رسميًا بالجناح العسكري لحزب الله عام 2020، مدعيًا أنه كان يتعاون مع التنظيم منذ عام 2013.
وزعم أدرعي أنّ شعيب عمل ضمن ما وصفها بـ"وحدة الاستخبارات"، حيث قام بتصوير وجمع معلومات ونقلها إلى "قوة الرضوان" مستخدمًا غطاءً صحافيًا، معتبرًا أن أنشطته لكشف مواقع قوات الجيش الإسرائيلي شكّلت "تهديدًا حقيقيًا" للقوات العاملة في جنوب لبنان.
Just in
10 :15
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق تتمة
10 :12
إعلام إسرائيلي: اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه جنوب إسرائيل
10 :11
استشهاد مسعفين في الغارة على مركز الهيئة الصحة في محيط مستشفى بنت جبيل
10 :08
إعلام إسرائيلي: سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل
10 :07
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران تتمة
10 :02
الحزب: قصفنا بصاروخ دبابة ميركافا في خلة الجوار عند أطراف بلدة بيت ليف
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
عناوين الصحف ليوم الأحد 29 آذار 2026
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس"
بطريركية الروم الأرثوذكس تطالب بالتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في ريف حماه
هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
Bassil desde Baabda: Estamos iniciando una ronda de reuniones con los responsables y presentamos una propuesta para proteger al Líbano y evitar que corra un grave peligro a través del diálogo
Bassil from Baabda: We are beginning a round of meetings with officials and presenting a proposal to protect Lebanon from this grave danger through dialogue
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق
29 March 2026
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران
29 March 2026
شعانين الجنوب.. احتفالات حذرة داخل الكنائس فقط
29 March 2026
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
29 March 2026
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة
29 March 2026
إيران تهدد بضرب الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط
29 March 2026
هكذا جاء رد فعل بري على "السلطة المنفصلة عن الواقع"
29 March 2026
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح متوسطة في معارك بجنوب لبنان
29 March 2026
"الحزب" يستهدف قاعدتي "عين شيمر" و"رغفيم" بصواريخ نوعية وتجمعات لجنود الاحتلال
29 March 2026
الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
29 March 2026