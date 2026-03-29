أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشورين عبر منصة "إكس" أنّ علي شعيب التحق رسميًا بالجناح العسكري لحزب الله عام 2020، مدعيًا أنه كان يتعاون مع التنظيم منذ عام 2013.

وزعم أدرعي أنّ شعيب عمل ضمن ما وصفها بـ"وحدة الاستخبارات"، حيث قام بتصوير وجمع معلومات ونقلها إلى "قوة الرضوان" مستخدمًا غطاءً صحافيًا، معتبرًا أن أنشطته لكشف مواقع قوات الجيش الإسرائيلي شكّلت "تهديدًا حقيقيًا" للقوات العاملة في جنوب لبنان.