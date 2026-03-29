على جبهة لبنان مع العدو الاسرائيلي يبرز مشهد مشابه في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي واستمرار محاولات التوغل في الجنوب التي تصطدم بمقاومة بطولية يسطرها المقاومون وحزب الله في الميدان الحقت خسائر كبيرة بقوات النخبة لجيش العدو الذي لم يتمكن من حوالى الشهر من التقدم ابعد من النسق الاول للمناطق الحدودية.واذا كان المشهد الضبابي والقاتم يلف الحرب في ايران، فان الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا، وتقتصر على تحرك مصري وفرنسي لا يرتقي الى مستوى المبادرة ولا الى بلورة افكار يمكن ان تؤدي الى وقف التصعيد تمهيدا لوقف اطلاق النار.ورغم الزج بمزيد من قواته في العملية البرية لم ينجح جيش العدو في الثماني والاربعين ساعة الماضية من احراز اي تقدم يذكر، واستمرت المعارك والمواجهات المباشرة بين القوات الاسرائيلية المعززة بالدبابات والاليات وبغطاء جوي كثيف وبين المقاومين ومقاتلي حزب الله الذي دمروا امس المزيد من الدبابات والاليات الاسرائيلية لا سيما على محور البياضة في القطاع الغربي، والقنطرة في القطاع الشرق، ودبل في القطاع الاوسط.وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على عدد كبير من المدن والبلدات الجنوبية لا سيما تلك القريبة من مناطق القتال موقعا عددا كبيرا من الشهداء المدنيين، واستهدف ايضا الاعلاميين والطواقم الطبية والاسعافية مرتكبًا جرائم حرب جديدة ما ادى الى استشهاد الزميل في المنار علي شعيب والزميلة في الميادين فاطمة فتوني وشقيقها محمد، كما استشهد 9 مسعفين وعسكري في الجيش اللبناني.وواصل حزب الله استهدافه بالصواريخ المتنوعة تجمعات جنود العدو في المناطق الحدودية، وكذلك المواقع والثكنات العسكرية والاهداف الاستراتيجية في الجليل وحيفا وعكا وصفد وطبريا ونهاريا.وتمكن مقاتلو المقاومة من الحاق خسائر كبيرة في صفوف جيش العدو الذي اعترف بمقتل جنديين واصابة 24 ضابطا وجنديا في الـ 48 ساعة الماضية بينهم ضابطان وعدد من الجنود وصفت جراحهم بالخطيرة او الحرجة.