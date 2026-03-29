الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا
29 March 2026
8 secs ago
source: الديار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:على جبهة لبنان مع العدو الاسرائيلي يبرز مشهد مشابه في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي واستمرار محاولات التوغل في الجنوب التي تصطدم بمقاومة بطولية يسطرها المقاومون وحزب الله في الميدان الحقت خسائر كبيرة بقوات النخبة لجيش العدو الذي لم يتمكن من حوالى الشهر من التقدم ابعد من النسق الاول للمناطق الحدودية.
واذا كان المشهد الضبابي والقاتم يلف الحرب في ايران، فان الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان تكاد تكون في حدودها الدنيا، وتقتصر على تحرك مصري وفرنسي لا يرتقي الى مستوى المبادرة ولا الى بلورة افكار يمكن ان تؤدي الى وقف التصعيد تمهيدا لوقف اطلاق النار.
ورغم الزج بمزيد من قواته في العملية البرية لم ينجح جيش العدو في الثماني والاربعين ساعة الماضية من احراز اي تقدم يذكر، واستمرت المعارك والمواجهات المباشرة بين القوات الاسرائيلية المعززة بالدبابات والاليات وبغطاء جوي كثيف وبين المقاومين ومقاتلي حزب الله الذي دمروا امس المزيد من الدبابات والاليات الاسرائيلية لا سيما على محور البياضة في القطاع الغربي، والقنطرة في القطاع الشرق، ودبل في القطاع الاوسط.
وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على عدد كبير من المدن والبلدات الجنوبية لا سيما تلك القريبة من مناطق القتال موقعا عددا كبيرا من الشهداء المدنيين، واستهدف ايضا الاعلاميين والطواقم الطبية والاسعافية مرتكبًا جرائم حرب جديدة ما ادى الى استشهاد الزميل في المنار علي شعيب والزميلة في الميادين فاطمة فتوني وشقيقها محمد، كما استشهد 9 مسعفين وعسكري في الجيش اللبناني.
وواصل حزب الله استهدافه بالصواريخ المتنوعة تجمعات جنود العدو في المناطق الحدودية، وكذلك المواقع والثكنات العسكرية والاهداف الاستراتيجية في الجليل وحيفا وعكا وصفد وطبريا ونهاريا.
وتمكن مقاتلو المقاومة من الحاق خسائر كبيرة في صفوف جيش العدو الذي اعترف بمقتل جنديين واصابة 24 ضابطا وجنديا في الـ 48 ساعة الماضية بينهم ضابطان وعدد من الجنود وصفت جراحهم بالخطيرة او الحرجة.
Just in
08 :44
أسوشيتد برس: مقتل 6 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة
08 :42
وسائل إعلام عراقية: غارات جوية تستهدف موقعين للحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين
08 :39
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في منطقة شوميرا بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان
08 :38
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز تتمة
08 :35
وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في شمال شرق وغرب العاصمة الإيرانية طهران
08 :34
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة تتمة
Other stories
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026
29 March 2026