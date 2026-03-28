هكتور حجار دان استهداف الصحافيين والمسعفين الصحيين: انتهاك خطير لحرية الاعلام والقيم الانسانية
28 March 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
دان الوزير السابق الدكتور هكتور حجار استهداف الصحافيين، وعناصر الدفاع المدني، والمسعفين الصحيين أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني.
واعتبر ان "هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا خطيرًا لحرية الإعلام، وللقيم الإنسانية، وللقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية العاملين في المجالين الصحفي والطبي".
واشار الى ان "الصحافيين ينقلون الحقيقة إلى الرأي العام، وان المسعفين يعملون على إنقاذ الأرواح دون تمييز، واستهدافهم أمر مرفوض ومدان تحت أي ظرف".
وقال: "في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، نجدد التأكيد على ضرورة حماية العاملين في هذه القطاعات الحيوية، كما ندعو إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتغليب لغة التضامن والمسؤولية، حفاظًا على السلم الأهلي وصون كرامة الإنسان".
Just in
22 :20
الناطق باسم الحوثيين: أطلقنتا دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة باتجاه أهداف حيوية وعسكرية للعدو جنوب فلسطين المحتلة
22 :15
بالفيديو - اعتصام أمام السراي الحكومي تأييدًا للمقاومة ورفضًا لاستهداف الصحافيين وفرق الإسعاف تتمة
22 :09
الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت وضواحيها للمرة الثانية
21 :59
الطيران الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق المتن وكسروان
21 :43
غارة اسرائيلية استهدفت الضاحية
21 :29
بعد ارتقائهما نتيجة استهداف اسرائيلي.. اليكم تفاصيل دفن شهيدي دبل "جورج" ونجله "الياس" تتمة
