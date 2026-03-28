كشفت قناة "كان" الاسرائيلية أن حزب الله أطلق صاروخاً بعيد المدى على القوات الاسرائيلية أمس الجمعة. وأعلن أن هذا القصف أصاب عقيدًا بجروح خطيرة وأكثر من 20 جندياً، إضافة إلى 6 جنود آخرين أصيبوا بجروح متوسطة.

