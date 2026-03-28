نقيب محرري الصحافة اللبنانية تلقّى من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين
28 March 2026
23 secs ago
source: tayyar.org
تلقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي من المركز القطري للصحافة بيانا دان فيه الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق الإعلاميين علي شعيب وفاطمة فتوني من قناتي المنار والميادين، وجاء في البيان : "يؤكد المركز أن هذا الاعتداء يشكل حلقة جديدة في سياق ممنهج يستهدف إسكات صوت الحقيقة ، وحجب معاناة المدنيين والتغطية على تداعيات العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على الجنوب اللبناني.ويشدد المركز على إن إستهداف الصحافيين يعد خرقا صارخا للقانون الدولي والانساني، وإعتداء مباشرا على حرية الصحافة، ويعكس نمطا مقلقا من الانتهاكات التي تطال الإعلاميين في مناطق النزاع.
ويجدد المركز أن الصحفيين مدنيون يتمتعون بحماية قانونية كاملة، داعيا إلى إحترام هذه الحماية وضمانة سلامتهم ، كما يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لمحاسبة المسؤولين وانهاء سياسة الافلات من العقاب.ويهيب المركز بالمجتمع الدولي والمنظمات الاممية والحقوقية والاعلامية الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والاخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة." كذلك تلق نقيب المحررين من نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا البيان آلاتي:" باسم نقابة المهندسين في بيروت وباسمي الشخصي ننحني باجلال أمام دماء الصحافيين الذي استشهدوا وهم يحملون رسالة الحقيقة في وجه ممارسات الاحتلال ، ويدين بأشد العبارات هذه الجرائم التي تستهدف الصوت الحر وتغتال الكلمة.هؤلاء لم يسقطوا بل إرتقوا شهداء الكلمة والضمير، وسيبقى نور الحقيقة الذي حملوه أقوى من الرصاص .وابقى من كل محاولات القمع والظلم."
17 :50
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة تتمة
17 :41
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان تتمة
17 :28
حزب الله: استهداف دبّابة ميركافا قرب الخزّان في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابات مباشرة
17 :26
وسائل إعلام إسرائيلية: إخفاق أحد الصواريخ الاعتراضية وسقوطه في إيلات وبلاغ عن تضرر مبنى في المدينة إثر ذلك
17 :25
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة تتمة
17 :21
وزير الإعلام بول مرقص: نعمل مع وزارة الخارجية على إتمام ملف الشكوى بشأن استهداف الصحافيين في لبنان
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
-
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
-
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
-
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
-
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
-
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
-
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير
-
بعد استشهاد الإعلاميين في جزين.. بيان للجيش الإسرائيلي!
-
وزير الإعلام: مرة أخرى نفجع باستشهاد الصحافين وما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة
-
التيار: مرة جديدة يدفع الإعلام اللبناني ضريبة الحرب الإسرائيلية غالياً من دماء الزملاء الصحافيين
-
استشهاد مراسل المنار علي شعيب ومراسلة الميادين فاطمة فتوني في غارة جزين!
-
استشهاد المواطن جورج سعيد وابنه في غارة اسرائيلية في رميش.. والتيار ينعيهما
-
الصاروخ الذي طال شقة الجناح لم ينفجر... وهذا ما كان يحتوي عليه
-
الجيش الإسرائيلي يُنذر سكان عدد من القرى الجنوبية
-
بالصور - غارة اسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الجناح!
-
أدرعي: قضينا على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة للحزب
-
"التيار" في جزين وزع حصصاً غذائية بمبادرة من أبو زيد
-
بالصورة - إيران تعلن مقتل 6 من دبلوماسييها في لبنان.. من هم؟
-
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل... جان بو شعيا
-
كمين ناريّ وخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي.. سلسلة عمليات للحزب اليوم
Just in
-
17 :50
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة تتمة
-
17 :41
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان تتمة
-
17 :28
حزب الله: استهداف دبّابة ميركافا قرب الخزّان في بلدة القنطرة بصاروخ موجّه وتحقيق إصابات مباشرة
-
17 :26
وسائل إعلام إسرائيلية: إخفاق أحد الصواريخ الاعتراضية وسقوطه في إيلات وبلاغ عن تضرر مبنى في المدينة إثر ذلك
-
17 :25
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة تتمة
-
17 :21
وزير الإعلام بول مرقص: نعمل مع وزارة الخارجية على إتمام ملف الشكوى بشأن استهداف الصحافيين في لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قناة اسرائيلية: إصابة عقيد وأكثر من 26 جنديًا في قصف صاروخي لحزب الله أمس الجمعة
-
-
-
28 March 2026
-
وزارة الصحة: هذا ما بلغه عدد الشهداء منذ بداية العدوان
-
-
-
28 March 2026
-
حزب الله: استهداف قوّة من جيش العدو تموضعت داخل منزل في بلدة البيّاضة
-
-
-
28 March 2026
-
أبو زيد يدين استهداف الاعلاميين: كانوا شهوداً على نقل الحقيقة وأصبحوا هم الخبر
-
-
-
28 March 2026
-
هكذا علّق الرئيس بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني
-
-
-
28 March 2026
-
مكاري: اغتيال الصحافيين جريمة حرب والصمت عنها شراكة في الدم
-
-
-
28 March 2026
-
التوتر والوحدة.. هل فعلا يسببان السرطان؟
-
-
28 March 2026
-
سلام يدين استهداف الإعلاميين ويؤكد تمسّك لبنان بحماية الصحافيين
-
-
-
28 March 2026
-
الرئيس عون يدين استهداف صحافيين في جزين: جريمة سافرة ونُطالب الجهّات الدولية التحرّك
-
-
-
28 March 2026
-
نقابة المحررين دانت المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الصحافيين: جريمة موصوفة بكل المعايير
-
-
-
28 March 2026