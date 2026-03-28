علّق الرئيس نبيه بري على استهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش اللبناني بالقول: «جريمة حرب ترتكبها "إسرائيل" مع سبق الإصرار والترصد في مخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف الإنسانية.»