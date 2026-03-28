صدر عن وزير الإعلام بول مرقص بيان دان فيه استشهاد عدد من الصحافيين في الجنوب، معتبراً أن ما جرى يشكّل "جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة".





وقال مرقص: "مرةً أخرى نفجع باستشهاد الصحافيين، وإذ ندين ونستنكر بأشدّ العبارات استهداف إسرائيل المتكرّر والمتعمّد للصحافيين، فقد هالنا اليوم أيضاً استشهاد الصحافية فاطمة فتوني والصحافي علي شعيب والمصوّر الصحافي محمد فتوني أثناء قيامهم بواجبهم المهني في جزين".





وأضاف أن "ما جرى يشكّل جريمة حرب متعمّدة وموصوفة بحق الإعلام ورسالة الصحافة، تُضاف إلى سجلّ متصاعد من استهداف وسائل الإعلام والصحافيين".





وأشار إلى أن الوزارة كانت قد سلّمت قبل يومين المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaert لائحة مفصّلة بالاعتداءات على الجسم الإعلامي والطواقم الصحية، كما أرسلت المعلومات التي تم جمعها إلى وزارة الخارجية والمغتربين لاستكمال ملف الشكوى والتحرّك اللازم.





كما أعلن أنه سيتم تسليم لائحة مماثلة يوم الأربعاء إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، مطالباً المجتمع الدولي بتحرّك فوري لوضع حد لهذا "النهج الدموي" ومحاسبة المسؤولين عنه.





وختم البيان بالقول: "الرحمة للصحافيين الشهداء، وحمى الله زملاءهم".