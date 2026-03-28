أدرعي: قضينا على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة للحزب
28 March 2026
2 secs ago
source: tayyar.org
أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي استهدف عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله خلال ساعات الليلة الماضية وقضى على عنصرين بارزين في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله.
وقال عبر "إكس": "أغار الجيش الإسرائيلي أمس في بيروت وقضى على المدعو أيوب حسين يعقوب، وهو عنصر بارز في وحدة الاتصالات التابعة لحزب الله حيث شغل في الماضي منصباً رفيعاً في الوحدة الصاروخية لحزب الله وكان عاملاً مركزياً في إدارة النيران وشارك في توجيه عمليات الإطلاق والقصف نحو إسرائيل خلال عملية سهام الشمال. وفي إطار مهامه عمل أيضاً على بناء القوة وتعزيز قدرات الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله".
وأضاف: "كما تم القضاء على المدعو ياسر محمد مبارك وهو عنصر بارز آخر في وحدة الاتصالات وكان يشغل في الوقت نفسه منصباً في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله".
وتابع أدرعي: "خلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش الإسرائيلي من الجو والبحر على عشرات الأهداف في مناطق مختلفة من جنوب لبنان وذلك إسنادًا للقوات البرية العاملة هناك وفي إطار الجهود لتجريد حزب الله من قدراته في المنطقة حيث استهدف مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق ومبان عسكرية وبنى تحتية أخرى. ويواصل الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء أيضاً مهاجمة بنى تحتية لحزب الله في أنحاء لبنان".
