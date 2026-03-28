"التيار" في جزين وزع حصصاً غذائية بمبادرة من أبو زيد
28 March 2026
38 secs ago
source: tayyar.org
بمبادرة من النائب السابق الدكتور أمل ابو زيد، وزّعت هيئة قضاء جزين في التيار الوطني الحر حصصاً غذائية على العائلات المقيمة بشكل دائم في بعض قرى وبلدات في قضاء جزين،
السريرة، مليخ، سنيّا، زحلتي، صيدون، حيداب وقطين، إضافةً إلى عائلات محتاجة في جزين وروم..
وقد وعد ابو زيد بالوقوف دائماً إلى جانب أهلنا المقيمين وكذلك النازحين حتى انتهاء الأزمة الراهنة واستقرار الأوضاع.
وقد شكرت بلدية مليخ وهيئة "التيار" ابو زيد على مبادرته هذه و على كونه السباق دائما في مد يد المساعدة و فعل الخير لأبناء البلدة والجوار في أزمنة السلم والحرب.
