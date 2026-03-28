Tayyar Article
بالصورة - إيران تعلن مقتل 6 من دبلوماسييها في لبنان.. من هم؟
28 March 2026
14 secs ago
source: العربية
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية مقتل 6 من دبلوماسييها جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مقر إقامتهم في لبنان، وفق بيان صدر مساء أمس الجمعة.
وقالت الوزارة: "في جريمة بشعة، قتل النظام الصهيوني دبلوماسيينا في لبنان... بمهاجمة مقر إقامتهم"، بحسب ما نقلت وكالة "تسنيم"، واصفة الحادث بأنه "مثال على الإرهاب المنظم وهجوم على المبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وفي هذا السياق، نشرت وكالات إيرانية رسمية أسماء وصور من قالت إنهم الدبلوماسيون القتلى، مشيرة إلى رتبهم في الحرس الثوري، وهم: سيد محمد رضا موسوي، وعلي رضا بيآزار، ومجيد حسني كندسر، وحسين أحمدلو، وأحمد رسولي، وأمير مرادي.
وكانت إسرائيل قد استهدفت سابقاً فندق "رامادا" في منطقة الروشة وسط بيروت، حيث أعلنت طهران حينها مقتل 4 من دبلوماسييها، فيما قالت إسرائيل إنها استهدفت عناصر تابعين لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.
ويأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين الحكومة اللبنانية والسفارة الإيرانية، على خلفية انخراط الحرس الثوري في دعم حزب الله، الذي فتح جبهة لبنان ضمن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران.
ومنذ الثاني من آذار الجاري، أطلق حزب الله صواريخ ومسيّرات باتجاه شمال إسرائيل، "انتقاماً" لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في حين ردت إسرائيل بغارات عنيفة استهدفت الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت.
في موازاة ذلك، توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشن ضربات مطوّلة على حزب الله، قد تستمر "لأيام طويلة".
