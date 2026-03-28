كمين ناريّ وخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي.. سلسلة عمليات للحزب اليوم
28 March 2026
17 secs ago
source: tayyar.org
أصدر حزب الله بيانات وجاء فيها:
بعد رصد تحرّكات قوّة من جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدّم نزولاً باتّجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، تم استدراجها عند الساعة 00:30 السبت 28-03-2026 إلى كمين ناريّ مُحكم واستهدافها بالأسلحة الصاروخيّة والقذائف المدفعيّة والمحلّقات الانقضاضيّة. تحوّلت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي الذي يعمل حاليًّا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناريّ ودخانيّ كثيف، حيث تقوم المروحيّات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني. وما تزال عمليّة التصدّي مستمرّة حتّى لحظة صدور هذا البيان.
وأعلن الحزب:
- عند الساعة 02:30 السبت 28-03-2026 استهداف دبّابتَي ميركافا في محيط الخزّان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجّهة وحقّقوا إصابات مباشرة.
- عند الساعة 04:00 السبت 28-03-2026 استهداف مربض مدفعيّة في الزاعورة بصلية صاروخيّة.
- عند الساعة 04:00 السبت 28-03-2026 استهداف قاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية) شمال شرق مدينة صفد المحتلّة بصليةٍ صاروخية.
- عند الساعة 04:00 السبت 28-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخيّة.
- عند الساعة 04:15 السبت 28-03-2026 استهداف تجمّعًا لجنود وآليّات الجيش الإسرائيليّ عند مثلّث وادي العيون – رشاف بصلية صاروخيّة.
- عند الساعة 05:00 السبت 28-03-2026 استهداف مستوطنة المالكيّة بصليةٍ صاروخيّة.
-عند الساعة 05:15 السبت 28-03-2026 استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.
- بعد رصد قوّة من جيش العدو الإسرائيليّ تمركزت في منزل في بلدة دبل تم استهدفها عند الساعة 07:00 السبت 28-03-2026 بمسيّرة انقضاضيّة.
- عند الساعة 07:00 السبت 28-03-2026 استهداف مقرّ قيادة المنطقة الشماليّة في قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.
- عند الساعة 07:30 السبت 28-03-2026 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة دبل بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.
- عند الساعة 07:45 السبت 28-03-2026 استهداف طائرة استطلاع مأهولة من نوع (RC12) في أجواء البقاع الغربيّ، وأجبروها على التراجع.
Just in
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
10 :05
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟ (Skynews) تتمة
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
