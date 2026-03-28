أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان أمس السبت، وذلك بحادثين منفصلين، حسب قوله.



وقال الجيش الإسرائيلي "أُصيب أمس الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان".



وأضاف "وخلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان".



وأشار إلى أنه تم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.



من ناحية ثانية، أفاد مراسلنا بأنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرات على شمال إسرائيل، وأنه تم الأعلان عن اسقاط اثنتان فيما تواصل مطاردة الثالثة فوق سماء عكا.



وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تحطم مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة قرب يوكنعام بعد مطاردة لـ40 دقيقة.





