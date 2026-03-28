إصابة 9 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط بجنوب لبنان
28 March 2026
23 secs ago
source: Skynews
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان أمس السبت، وذلك بحادثين منفصلين، حسب قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي "أُصيب أمس الجمعة ضابط في الجيش بجروح خطيرة، وأصيب ضابط آخر بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان".
وأضاف "وخلال الليلة وفي حادث آخر، أُصيب ضابط بجروح خطيرة، وأصيب 6 جنود بجروح متوسطة، نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه قوات الجيش العاملة في جنوب لبنان".
وأشار إلى أنه تم إجلاء المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأنه تم إبلاغ عائلاتهم.
من ناحية ثانية، أفاد مراسلنا بأنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرات على شمال إسرائيل، وأنه تم الأعلان عن اسقاط اثنتان فيما تواصل مطاردة الثالثة فوق سماء عكا.
وفي وقت لاحق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن تحطم مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة قرب يوكنعام بعد مطاردة لـ40 دقيقة.
Just in
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
10 :05
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟ (Skynews) تتمة
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
