الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة…
28 March 2026
11 mins ago
source: tayyar.org
أشارت مصادر سياسية متابعة لأزمة طرد السفير الإيراني لـ”البناء” الى أنّ الاتصالات والمشاورات السياسية مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة، إلى جانب اتصالات بين رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية لمحاولة إيجاد مخرج قانونيّ للأزمة المستجدة وتفادي تحوّلها إلى أزمة سياسية وحكومية ووطنية.
وأكد مصدر وزاري أنه سيُصار إلى إيجاد حلّ للأزمة قبل مطلع الأسبوع، كاشفاً عن اتصالات رئاسية جدية لبلوغ هذا الهدف. إلا أنّ المعلومات تؤكد أن وزير الخارجية يصرّ على قراره ويرفض التراجع عنه. كما أنّ رئيس الحكومة لم يتلقف حتى الساعة أيّاً من الحلول والاقتراحات التي عرضها الوسطاء.
وتكشف معلومات “البناء” بأنّ قرار طرد السفير الإيراني لن يكون قراراً يتيماً بل هو قرار تمهيدي ستعقبه سلسلة قرارات ضدّ السفارة الإيرانية في بيروت تحت ذرائع متعدّدة ستصل إلى قطع العلاقات مع إيران لتفجير أزمة داخلية مع ثنائي أمل وحزب الله ضمن خطة لدفع وزراء الحزب للاستقالة ودفع شارع الثنائي إلى الشارع وإشعال توترات أهلية داخلية تؤسّس لفتنة بعد نهاية الحرب.
في المقابل تشدّد أوساط مطلعة في فريق الثنائي إلى أنّ قرار وزارة الخارجية سيبقى حبراً على ورق ولن ينفذ، مشيرة الى رفض المقترح المطروح الذي يقضي بتعيين سفير إيراني جديد في لبنان مكان السفير شيباني، مؤكدة أن السفير الحالي لن يغادر لبنان مهما كان الثمن، وكافة الخيارات مطروحة أمام الثنائي للتحرّك لمواجهة قرار رجّي والقرارات المعادية للمقاومة.
Just in
08 :50
الحزب: تصدّينا عند الساعة 07:45 من صباح اليوم لطائرة استطلاع مأهولة من نوع RC12 في أجواء البقاع الغربي وأجبرناها على التراجع
08 :34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 90% من المسيرات التي أطلقت من لبنان وإيران منذ بدء الحرب
08 :32
الحزب: استهدفنا عند الساعة 04:00 من فجر اليوم تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية
08 :27
استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية تتمة
08 :26
غارات إسرائيلية على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية
08 :24
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب تتمة
Other stories
استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب
هل يمكن فعلاً عزل المسارين الإيراني واللبناني؟
حقّ النازحين بالاستئجار محميّ بالقانون: لماذا لا تلجم النيابات العامّة المعتدين؟
«الجمهورية»: لا مبادرات جدّية حتى الآن لتبريد جبهة لبنان
«الدفاع المرن» يحوّل القرى الحدودية إلى «عُقد صلبة».. العدو عالق في «النسق الأول»
اليمن ينضم إلى الحرب
إعلام اسرائيلي: عمليات حزب الله تُربِك القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب
ضمانات رئاسية لوزير!
خاص- برّي يختُم اتصاله مع مكّي: "ما عندي شي قلك اياه"
النائب سليم عون: الحل هو بحصرية السلاح في يد الجيش مع انسحاب إسرائيلي كامل وتحييد لبنان (فيديو)
Propuesta para la protección del Líbano
A Proposal to Protect Lebanon
شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
"حزب الله" استهداف دبابات ميركافا في البياضة 4 مرات بالصواريخ والمسيرات وقاعدة ميرون للمراقبة وتجمعات للعدو
زامير من جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي
"إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء: 136358 نازحا في مراكز الإيواء و1142 شهيدا و3315 جريحا
تصفيات المونديال: مَن يخوض نهائيات الملحق؟
ترامب: الدور على كوبا
بالفيديو - اعتداءات من مجموعات مسلحة على مدينة السقيلبية المسيحية بريف حماه
موت سريري وإصابات خطيرة في صفوف الجيش الأميركي اثر هجوم ايراني على السعودية
