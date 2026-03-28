استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية
28 March 2026
21 mins ago
source: tayyar.org
استهدف العدو الاسرائيلي مجددا فرق الاسعاف والاغاثة بعدما استهدفت مقاتلاته الحربية منتصف ليل الخميس- الجمعة نقطة للهيئة الصحية الاسلامية عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية، مما ادى الى استشهاد مسعفين وجرح عدد آخر.
وشن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم، غارة على منزلين في حي الكريمات في بلدة الدوير ودمرهما بالكامل.
كما دمر الطيران المعادي بغارة مبنى سكنيا عند مفترق حي القلعة في بلدة حاروف، مقابل مبنى القرض الحسن عند مثلث حاروف- الدوير- تول، والذي دمر من اسبوع.
وعمل فريق من الدفاع المدني من مركز الدوير على فتح طريق عام الدوير- النبطية بعدما اقفلت بفعل الردميات والاحجار التي سببتها الغارة المعادية.
وتعرض حي النبعة في بلدة كفرصير لغارة ايضا. وشن الطيران الحربي ايضا غارة على اطراف بلدة عربصاليم.
وبالتزامن تعرضت بلدتا يحمر الشقيف وارنون وحرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مُركز.
Just in
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
10 :05
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟ (Skynews) تتمة
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
Just in
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
-
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
-
10 :05
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟ (Skynews) تتمة
-
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
-
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
-
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
