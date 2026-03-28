استهدف العدو الاسرائيلي مجددا فرق الاسعاف والاغاثة بعدما استهدفت مقاتلاته الحربية منتصف ليل الخميس- الجمعة نقطة للهيئة الصحية الاسلامية عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية، مما ادى الى استشهاد مسعفين وجرح عدد آخر.



وشن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم، غارة على منزلين في حي الكريمات في بلدة الدوير ودمرهما بالكامل.



كما دمر الطيران المعادي بغارة مبنى سكنيا عند مفترق حي القلعة في بلدة حاروف، مقابل مبنى القرض الحسن عند مثلث حاروف- الدوير- تول، والذي دمر من اسبوع.



وعمل فريق من الدفاع المدني من مركز الدوير على فتح طريق عام الدوير- النبطية بعدما اقفلت بفعل الردميات والاحجار التي سببتها الغارة المعادية.



وتعرض حي النبعة في بلدة كفرصير لغارة ايضا. وشن الطيران الحربي ايضا غارة على اطراف بلدة عربصاليم.



وبالتزامن تعرضت بلدتا يحمر الشقيف وارنون وحرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مُركز.