استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية
-
28 March 2026
-
21 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
استهدف العدو الاسرائيلي مجددا فرق الاسعاف والاغاثة بعدما استهدفت مقاتلاته الحربية منتصف ليل الخميس- الجمعة نقطة للهيئة الصحية الاسلامية عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية، مما ادى الى استشهاد مسعفين وجرح عدد آخر.
وشن الطيران الحربي المعادي فجر اليوم، غارة على منزلين في حي الكريمات في بلدة الدوير ودمرهما بالكامل.
كما دمر الطيران المعادي بغارة مبنى سكنيا عند مفترق حي القلعة في بلدة حاروف، مقابل مبنى القرض الحسن عند مثلث حاروف- الدوير- تول، والذي دمر من اسبوع.
وعمل فريق من الدفاع المدني من مركز الدوير على فتح طريق عام الدوير- النبطية بعدما اقفلت بفعل الردميات والاحجار التي سببتها الغارة المعادية.
وتعرض حي النبعة في بلدة كفرصير لغارة ايضا. وشن الطيران الحربي ايضا غارة على اطراف بلدة عربصاليم.
وبالتزامن تعرضت بلدتا يحمر الشقيف وارنون وحرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي مُركز.
-
Just in
-
08 :50
الحزب: تصدّينا عند الساعة 07:45 من صباح اليوم لطائرة استطلاع مأهولة من نوع RC12 في أجواء البقاع الغربي وأجبرناها على التراجع
-
08 :36
الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة… تتمة
-
08 :34
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 90% من المسيرات التي أطلقت من لبنان وإيران منذ بدء الحرب
-
08 :32
الحزب: استهدفنا عند الساعة 04:00 من فجر اليوم تجمعًا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية
-
08 :26
غارات إسرائيلية على اوتوستراد دير الزهراني - النبطية
-
08 :24
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب تتمة
-
-
-
-
-
الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة…
-
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب
-
هل يمكن فعلاً عزل المسارين الإيراني واللبناني؟
-
حقّ النازحين بالاستئجار محميّ بالقانون: لماذا لا تلجم النيابات العامّة المعتدين؟
-
«الجمهورية»: لا مبادرات جدّية حتى الآن لتبريد جبهة لبنان
-
«الدفاع المرن» يحوّل القرى الحدودية إلى «عُقد صلبة».. العدو عالق في «النسق الأول»
-
اليمن ينضم إلى الحرب
-
إعلام اسرائيلي: عمليات حزب الله تُربِك القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب
-
ضمانات رئاسية لوزير!
-
EXCLUSIVE
خاص- برّي يختُم اتصاله مع مكّي: "ما عندي شي قلك اياه"
-
النائب سليم عون: الحل هو بحصرية السلاح في يد الجيش مع انسحاب إسرائيلي كامل وتحييد لبنان (فيديو)
-
Propuesta para la protección del Líbano
A Proposal to Protect Lebanon
-
شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول
-
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
-
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
-
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
-
"حزب الله" استهداف دبابات ميركافا في البياضة 4 مرات بالصواريخ والمسيرات وقاعدة ميرون للمراقبة وتجمعات للعدو
-
زامير من جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء: 136358 نازحا في مراكز الإيواء و1142 شهيدا و3315 جريحا
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
