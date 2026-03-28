أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخا من اليمن أطلق باتجاه إسرائيل للمرة الأولى منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط، بعدما هدّد الحوثيون وهم حلفاء إيران بالانضمام إلى القتال.



وذكر الجيش في بيان أن القوات الإسرائيلية "رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".



وهذا أول بيان يشير إلى إطلاق صاروخ من اليمن خلال الحرب التي دخلت شهرها الثاني.