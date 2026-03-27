

تشير مصادر مطلعة على أجواء الساعات الأخيرة قبل جلسة مجلس الوزراء الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى إتصالاً بوزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي وأبلغه بقرار مقاطعة الثنائي حركة أمل وحزب الله للجلسة، فرفض مكي مؤكداً أنه سيحضر لمواكبة انتظام العمل الحكومي والملفات الحياتية وأنه سيُسجّل اعتراضه على قرار طرد السفير الإيراني، وبعد إصرار بري ورفض مكي، ختم رئيس المجلس اتصاله بكلمة: "ما بقى عندي شي قلك إياه".