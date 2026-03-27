Propuesta para la protección del Líbano
27 March 2026
20 mins ago
source: tayyar.org
Propuesta para la protección del Líbano
Las guerras que vivimos los libaneses nos obligan a alcanzar acuerdos en torno a tres ejes para proteger al Líbano:
1 - Código de conducta
1. Renunciar a la violencia y rechazar los enfrentamientos internos, considerándolos una línea roja que no se debe traspasar
2. Rechazo del discurso de incitación y de exclusión, tanto en la política como en los medios de comunicación.
3. Compromiso de todos con la autoridad del Estado y asunción por parte de este de la responsabilidad de proporcionar un alojamiento temporal y digno a los desplazados, garantizar su rápido retorno, impedir nuevas construcciones y no permitir el alojamiento de elementos implicados en la guerra.
4. Rechazo de la autodefensa en todas sus formas y por todas las partes.
5. El compromiso con el Líbano como una sola patria unificada en una superficie de 10 452 km², indivisible e indivisible, y el rechazo al asentamiento, con la adopción de la Constitución de Taif como norma del Estado.
II - Casos rechazados
Acuerdo de los libaneses para rechazar tres casos que debilitan las instituciones del Estado, encabezadas por el Ejército libanés:
1. No a la discordia interna y a que cualquier desacuerdo político se traslade a la calle.
2. No a la ocupación israelí de ningún territorio de Líbano, ni a cualquier intento de aislar, separar o fragmentar cualquier parte del mismo.
3. No a la injerencia siria en los asuntos de Líbano, ni en la política ni en la seguridad.
III - La solución deseada
Acuerdo de los libaneses sobre los puntos clave para una solución duradera, y la adopción de una lógica de estabilidad y prosperidad que conduzca a la paz, en el marco de un enfoque que se basa en tres orientaciones principales:
1. La retirada de las fuerzas israelíes de todo el territorio libanés, el cese de las agresiones y la repatriación de los prisioneros, simultáneamente a la aplicación del monopolio del armamento y la decisión en manos del Estado, de acuerdo con una estrategia de seguridad nacional aprobada por el Gobierno libanés conforme a su comunicado ministerial.
2- Reforzar la protección del Líbano mediante el armamento del ejército y la adopción de la neutralidad, con consenso interno, reconocimiento internacional y aceptación regional, además de celebrar acuerdos de defensa conjunta y obtener garantías internacionales para su protección.
3. La adopción por parte del Líbano del principio y la vía de una paz justa y global para la región a través de conversaciones entre Líbano e Israel bajo los auspicios del Quinteto Internacional, acompañadas de un proceso regional similar.
Lanzamos esta propuesta en medio de la guerra que vivimos, y con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Anunciación, con el fin de preservar el Líbano, patria de la misión, la diversidad y la libertad, y libramos la "batalla por el apoyo al Líbano" en compromiso con la unidad, la libertad, la independencia y la soberanía del Líbano sobre los 10 452 km², y hacemos un llamamiento a todos a la solidaridad en torno a estos principios nacionales para preservar el Líbano.
