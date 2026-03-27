شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول
27 March 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
فيما تتصاعد التسريبات عن تقديم طهران ردّها على المطالب الأميركية، انتقلت الحرب إلى جولاتٍ قاسية للتأكيد أن تبادل الرسائل بين أميركا وإيران سيبقى تحت النار. لكن هذه المرة، وجّهت واشنطن وتل أبيب رسالة قاسية عبر اللعب على حافةِ هاويةِ استهداف منشآتٍ نووية إيرانية، وكأن المطلوب استدراج إيران إلى ما كانت لوّحت به من استهداف مراكزَ صناعية في الدول الحليفة للولايات المتحدة.
وبالتوازي، كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتفقد ميدانياً مدى احتلال قواته قرىً جنوبية، فيما رد حزب الله باستهداف الطائرات المغيرة على الضاحية بصواريخ أرض – جو.
وفيما الميدان يشتعل من الجنوب والضاحية إلى المدن الإيرانية، كان لبنان الرسمي يغرق في المراوحة القاتلة والحالة الإنتظارية التقليدية، في انتظار ظروف قادرة أن تحوّل المبادرات السلمية ضغطاً على إسرائيل.
وفي ظل هذا الإنتظار، حافظ التيار الوطني الحر على نهجِه المبادِر، وتقديم ما هو وطني لبناني على ما عداه من مطامع في تفجير الوضع الداخلي وتداعيات ذلك على اللبنانيين. فبعد أنْ زار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأربعاء، جال رئيس "التيار" جبران باسيل على البطريرك بشارة الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أولوية الخطاب الوطني الجامع على كل الخلافات، ورافضاً منطق الحرب الداخلية التي ذاق الجميع مرارتها.
على مستوى الحرب مع إيران، استهدفت الغارات الإسرائيلية منشأة آراك للماء الثقيل، وغارات إسرائيلية – أميركية مصنعا لإنتاج "الكعكة الصفراء" في أردكان بمحافظة يزد، فسارعت إيران للرد على جزيرة بوبيان الكويتية. وفي لبنان استهدفت الغارات بعد ظهر الخميس تحويطة الغدير والمريجة، فيما تواصل استهداف القرى الجنوبية. بالتوازي، وجه الفاتيكان رسالة دعم للسلام ورفض الحرب، عبر جولة للسفير البابوي باولو بورجيا في القرى المسيحية الحدودية وتحديداً في كوكبا ومرجعيون والقليعة، مؤكداً أنه "يجب أن نكون حاضرين ومتضامنين ونتشارك الأفراح والآلام".
Just in
22 :03
ضمانات رئاسية لوزير! تتمة
21 :57
خاص- برّي يختُم اتصاله مع مكّي: "ما عندي شي قلك اياه" تتمة
21 :54
عاصفة رملية تجتاح شمال محافظة البحر الأحمر
21 :50
استخبارات الحرس الثوري الإيراني: اعتقلنا 35 شخصا مرتبطين بجماعات إرهابية ووسائل إعلام معادية في محافظة بوشهر
21 :40
النائب سليم عون: الحل هو بحصرية السلاح في يد الجيش مع انسحاب إسرائيلي كامل وتحييد لبنان (فيديو) تتمة
21 :28
جيش الاحتلال الاسرائيلي: بدأنا بشن موجة غارات واسعة لاستهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
"حزب الله" استهداف دبابات ميركافا في البياضة 4 مرات بالصواريخ والمسيرات وقاعدة ميرون للمراقبة وتجمعات للعدو
زامير من جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي
"إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء: 136358 نازحا في مراكز الإيواء و1142 شهيدا و3315 جريحا
سلام: لبنان بأمسّ الحاجة إلى المزيد من المساعدات
اتحاد بلديات العرقوب: لن ننزح عن قرانا ما دمنا قادرين على البقاء فيها ولن ننجر إلى سجالات سخيفة
التيار الوطني الحر ينعي الفنان أحمد قعبور
فانس في الواجهة إعلامياً… وغائب عن الطاولة: من يفاوض إيران فعلاً؟ ريتا بستاني
رسالة دعم وتضامن لجولة السفير البابوي في لبنان على القرى المسيحية: دعم للصمود وتمسك اللبنانيين بالأرض
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت!
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة
مازوت غير مطابق... توضيح من وزارة الاقتصاد
باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
ممثل "التيار" في ألمانيا شارك في لقاء لسفيرة لبنان حول سبل الإغاثة
غارة إسرائيلية عنيفة على الصرفند في قضاء صيدا
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
ضمانات رئاسية لوزير!
27 March 2026
EXCLUSIVE
خاص- برّي يختُم اتصاله مع مكّي: "ما عندي شي قلك اياه"
27 March 2026
النائب سليم عون: الحل هو بحصرية السلاح في يد الجيش مع انسحاب إسرائيلي كامل وتحييد لبنان (فيديو)
27 March 2026
Propuesta para la protección del Líbano
27 March 2026
A Proposal to Protect Lebanon
27 March 2026
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
27 March 2026
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
27 March 2026
الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
27 March 2026
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
27 March 2026
"حزب الله" استهداف دبابات ميركافا في البياضة 4 مرات بالصواريخ والمسيرات وقاعدة ميرون للمراقبة وتجمعات للعدو
27 March 2026