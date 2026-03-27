زار وفد من التيار الوطني الحر بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان، وضم الوفد نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، النائبين سيزار أبي خليل ونقولا الصحناوي، النائب السابق إدي معلوف، عضو قسم العلاقات الروحية رافي خانجيان.

وقدم الوفد لميناسيان مُقترح التيار لحماية لبنان.

وقد شدّد غبطته على ضرورة العمل على تعزيز الوعي الوطني لدى فئة الشباب لبث روح الوحدة والانفتاح على الآخر.