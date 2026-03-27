أعلن ​"حزب الله"​، في سلسلة بيانات استهداف:



"- 3 دبّابات ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه وبمحلقات انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة".- قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليّات الجويّة شمال فلسطين المحتلّة بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



- تجمع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.



- دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه للمرة الرابعة وشوهدت تحترق".