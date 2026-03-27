أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء في تقريرها اليومي، أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 136358 والعدد الإجمالي للعائلات النازحة 35092، وارتفع عدد الشهداء إلى 1142 والجرحى إلى 3315".