اتحاد بلديات العرقوب: لن ننزح عن قرانا ما دمنا قادرين على البقاء فيها ولن ننجر إلى سجالات سخيفة
27 March 2026
3 secs ago
source: tayyar.org
أكد اتحاد بلديات العرقوب في بيان، أنه "الهيئة الرسمية القائدة لبلديات منتخبة بشكل ديمقراطي وشرعي من ابناء قرى وبلدات العرقوب، لكي تقوم بواجباتها الوطنية والاجتماعية والخدماتية والتنموية، وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات اللبنانية، وهي أكبر وأقوى من أن تنال منها الإفتراءات والإتهامات الصادرة عن اشخاص يعملون في الظلام ولا يجرؤون ان يكشفوا عن وجوههم الحقيقية خشية من موقف ابناء العرقوب الصامدين الصابرين".
وقال: "نحن في بلديات العرقوب، مسؤولون أمام ابناء العرقوب، على اختلاف عائلاتهم وانتماءاتهم واهوائهم العقائدية والسياسية التي نجلها ونحترمها، ومكلفون بتمثيلهم تمثيلا أمينا وصادقا، وبالسهر على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ومصيرهم".
اضاف: "كلنا نعلم، أن أهلينا في العرقوب هم مدنيون عزل، ولا يحملون أسلحة هجومية ولا دفاعية، ويؤمنون بأن دولتهم المسؤولة عنهم وبأن جيشهم هو المكلف بحمايتهم، وليس مطلوبا منهم أن يكونوا طرفا في حرب عالمية واقليمية، لا قيمة لهم، ولا وزن ولا تأثير فيها، ولا في مساراتها. لم يتخذ اتحاد بلديات العرقوب، أي موقف عسكري أو سياسي، في هذا الصراع وتداعياته على لبنان، وليس مطلوبا منه، أن يكون مع المقاومة الإسلامية أو ضدها، ويحترم قناعات أعضائه ومواقفهم الشخصية الفردية المختلفة والمتنوعة، ولم يلجأ يوما إلى إكراه أحد من أبناء العرقوب على اتخاذ هذا الموقف أو ذاك، بل تصرف وفق ظروفه وقناعات الذين يمثلهم، ووفق التزاماته كمؤسسة رسمية تابعة لوزارة الداخلية في اطار القانون، ولم يتصد لأي فرد يحمل السلاح، لأن ذلك لا يدخل في نطاق مهامه، ناهيك عن عدم قدرته، وما يحصل أحيانا بشكل شخصي أو جماعي، يقع ضمن إطار الحوار الوطني والأخوي لتلمس الموقف الأصوب والأسلم ولاختيار التوجه الأقل سوءا وخطرا على امننا ومستقبلنا".
وتابع: "نعود ونكرر أننا في منطقة العرقوب نستمد قوتنا من حقنا الشرعي في العيش فوق ارضنا وداخل قرانا ومنازلنا، ومن وحدتنا وتضامننا ومن علاقتنا بمحيطنا التي كانت وما زالت راسخة لا تتزعزع، لانها مستمدة من مصالحنا المشتركة ومن تراكمات التجارب التاريخية التي مررنا بها، ومن التقاليد القيمية والأخلاقية التي ورثناها عن اجدادنا".
وختم: "نؤكد من جديد تمسكنا بأرضنا وبقرانا ومنازلنا ولن ننزح عنها ما دمنا قادرين على البقاء فيها، وبأننا خلف دولتنا التي نحن جزء لا يتجزأ منها، وخلف جيشنا المكلف والمسؤول عن حمايتنا، وخلف القوى الأمنية المكلفة بحفظ الأمن والنظام بين أبنائنا. لن ننجر إلى سجالات سخيفة، ولا نرد على اتهامات مرفوضة وباطلة، ولا نأبه للمزايدات الرخيصة التي تطلق عن بعد، ولا تخيفنا حملات التخوين، ولا الشعارات الرنانة التي لا تعود علينا إلا بالخراب والتدمير والتهجير والمآسي. نطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة اصحاب البيانات المشبوهة ومروجي الاشاعات والفتن التي تريد العبث بوحدتنا وأمننا وسلمنا الأهلي، ومقاضاتهم امام المحاكم العدلية وفقا للقوانين المرعية الإجراء".
Just in
18 :58
الحرس الثوري الإيراني: ننفّذ هجمات انتقامية ردا على استهداف مراكز صناعية في إيران
18 :56
سلام: لبنان بأمسّ الحاجة إلى المزيد من المساعدات تتمة
18 :51
حزب الله: هاجمنا بمسيرتين انقضاضيتين دبابتي ميركافا في بلدة البياضة جنوبي لبنان
18 :45
اعلام العدو: 4000 صاروخ ومسيرة أطلقت من لبنان نحو “إسرائيل” حتى الآن
18 :38
الصحة: 6 شهداء بينهم 3 اطفال و17 جريحا ببنهم 7 اطفال في الغارتين اللتين شنهما العدو الإسرائيلي على بلدة السكسكية قضاء صيدا
18 :33
حزب الله: تصدينا بصاروخ أرض جو لطائرة حربية في سماء بيروت
التيار الوطني الحر ينعي الفنان أحمد قعبور
-
فانس في الواجهة إعلامياً… وغائب عن الطاولة: من يفاوض إيران فعلاً؟ ريتا بستاني
-
رسالة دعم وتضامن لجولة السفير البابوي في لبنان على القرى المسيحية: دعم للصمود وتمسك اللبنانيين بالأرض
-
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة
-
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت!
-
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة
-
مازوت غير مطابق... توضيح من وزارة الاقتصاد
-
باسيل تابع جولته بزيارة الراعي وبري: نرفض الحرب الداخلية والمطلوب موقف وطني جامع
-
ارتفاع في سعر ربطة الخبز!
-
ممثل "التيار" في ألمانيا شارك في لقاء لسفيرة لبنان حول سبل الإغاثة
-
غارة إسرائيلية عنيفة على الصرفند في قضاء صيدا
-
أدرعي: نفق لـ"الحزب" في محيط كنيسة بقرية الخيام! (صور)
-
غارة على محيط مدينة فرح للألعاب
-
إليكم عطلة المدارس في عيد الفصح...
-
حركة الناصريين: لبنان هو وطن عربي نهائي لكل أبنائه
-
EXCLUSIVE
خاص - الأفكار المصرية: مقاربة هادئة في مشهد صاخب!
-
إلى العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية... بيانٌ من "الماليّة"!
-
مروحيات "أباتشي" إسرائيلية تقوم بتمشيط باتجاه بلدة حانين... وهذا ما حصل صباحًا!
-
"الحزب" مستعد.. والجيش الإسرائيلي يعترف: "كانوا بانتظارنا"!
-
طرد السفير الإيراني: تمهيد لإصدار قرار بحظر الحزب؟
سلام: لبنان بأمسّ الحاجة إلى المزيد من المساعدات
-
-
-
27 March 2026
-
التيار الوطني الحر ينعي الفنان أحمد قعبور
-
-
-
27 March 2026
-
فانس في الواجهة إعلامياً… وغائب عن الطاولة: من يفاوض إيران فعلاً؟ ريتا بستاني
-
-
-
27 March 2026
-
رسالة دعم وتضامن لجولة السفير البابوي في لبنان على القرى المسيحية: دعم للصمود وتمسك اللبنانيين بالأرض
-
-
-
27 March 2026
-
حزب الله: استهدفنا تجمّعات جيش العدوّ في القنطرة ودبل ومرتفع جديدة ميس الجبل ومستوطنات كريات شمونة وشلومي وموقع المالكيّة
-
-
-
27 March 2026
-
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية
-
-
-
27 March 2026
-
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت!
-
-
-
27 March 2026
-
بالفيديو- نيقولا الصحناوي: موضوع السفير الايراني تعد على صلاحيات الرئاسة
-
-
-
27 March 2026
-
مازوت غير مطابق... توضيح من وزارة الاقتصاد
-
-
-
27 March 2026
-
توجه ثوري.. روبوتات DNA تلاحق الأورام والفيروسات داخل الجسم
-
-
27 March 2026