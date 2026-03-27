صدر عن قسم العلاقات الثقافية في التيار الوطني الحر:

رحم الله أحمد قعبور، الفنان اللبناني المتعدد المواهب والوافر العطاء. لم يميز يوماً بين إبداعه وقناعاته، فكان الفنان الملتزم الذي قد تختلف معه في السياسة لكن لا يسعك إلا أن تبدي لشخصه ولأعماله الإحترام والتقدير.

يتقدم التيار الوطني الحر من ذويه ومحبيه ومن أهل الفن عامة بخالص التعازي.